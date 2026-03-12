SUSCRIBITE Diario papel
Economía

Todo sobre el dólar y el peso chileno: consejos para cruzar a Chile este 12 de marzo

Los valores de las divisas a tener en cuenta si se viaja a Chile. Todos los detalles peso chileno, dólar, dólar blue.

Cotización peso chileno.

En el inicio de la segunda quincena de marzo, el mercado cambiario retoma el pulso con movimientos en las pizarras de referencia que obligan a los viajeros de Neuquén y Río Negro a recalcular costos.

Este jueves 12 de marzo, el peso chileno y el dólar presentan nuevas cotizaciones en las casas de cambio locales, en una jornada donde la estrategia de pago —efectivo o tarjeta— vuelve a ser determinante para quienes cruzan la cordillera.

Repasamos cómo impacta la tendencia del mercado formal en el presupuesto de compras y qué esperar para el cierre de la semana en la frontera.

A cuánto cotiza el peso chileno hoy, jueves 12 de marzo, y su precio en dólares

Este jueves el peso chileno cotiza a $1.55 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $155.173 pesos argentinos.

Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 90648 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este 12 de marzo de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 12 de marzo del 2026.

  • En Neuquén, el dólar oficial está $1.360 para la compra y para la venta $1.430.

El dólar oficial cotiza a $1370 para la compra y $1420 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1395 para la compra y $1.415 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy 12 de marzo de 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 12 de marzo, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado hoy jueves (12/03/2026)Horario de atenciónRecomendaciones clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
Pino HachadoHABILITADO8 a 20 hs.Zona con animales sueltos.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.


