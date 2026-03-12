Todo sobre el dólar y el peso chileno: consejos para cruzar a Chile este 12 de marzo
Los valores de las divisas a tener en cuenta si se viaja a Chile. Todos los detalles peso chileno, dólar, dólar blue.
En el inicio de la segunda quincena de marzo, el mercado cambiario retoma el pulso con movimientos en las pizarras de referencia que obligan a los viajeros de Neuquén y Río Negro a recalcular costos.
Este jueves 12 de marzo, el peso chileno y el dólar presentan nuevas cotizaciones en las casas de cambio locales, en una jornada donde la estrategia de pago —efectivo o tarjeta— vuelve a ser determinante para quienes cruzan la cordillera.
Repasamos cómo impacta la tendencia del mercado formal en el presupuesto de compras y qué esperar para el cierre de la semana en la frontera.
A cuánto cotiza el peso chileno hoy, jueves 12 de marzo, y su precio en dólares
Este jueves el peso chileno cotiza a $1.55 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $155.173 pesos argentinos.
Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 90648 pesos chilenos.
Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este 12 de marzo de 2026
Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 12 de marzo del 2026.
El dólar oficial cotiza a $1370 para la compra y $1420 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1395 para la compra y $1.415 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy 12 de marzo de 2026?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 12 de marzo, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado hoy jueves (12/03/2026)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Zona con animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
