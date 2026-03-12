Todo sobre el dólar y el peso chileno: consejos para cruzar a Chile este 12 de marzo

En el inicio de la segunda quincena de marzo, el mercado cambiario retoma el pulso con movimientos en las pizarras de referencia que obligan a los viajeros de Neuquén y Río Negro a recalcular costos.

Este jueves 12 de marzo, el peso chileno y el dólar presentan nuevas cotizaciones en las casas de cambio locales, en una jornada donde la estrategia de pago —efectivo o tarjeta— vuelve a ser determinante para quienes cruzan la cordillera.

Repasamos cómo impacta la tendencia del mercado formal en el presupuesto de compras y qué esperar para el cierre de la semana en la frontera.

A cuánto cotiza el peso chileno hoy, jueves 12 de marzo, y su precio en dólares

Este jueves el peso chileno cotiza a $1.55 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $155.173 pesos argentinos.

Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 90648 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este 12 de marzo de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 12 de marzo del 2026.

En Neuquén, el dólar oficial está $1.360 para la compra y para la venta $1.430.

El dólar oficial cotiza a $1370 para la compra y $1420 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1395 para la compra y $1.415 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy 12 de marzo de 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 12 de marzo, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.