El príncipe Harry y Meghan anunciaron el nacimiento de su segunda hija, Lilibet Diana

El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron hoy el nacimiento de Lilibet Diana el pasado viernes en California, la segunda de sus hijos, según informó hoy la pareja en un comunicado.

"Lili se llama así en honor a su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, se eligió en honor a su querida y difunta abuela, la Princesa de Gales", señala el comunicado.

De esta manera, Lilibeth se sumará a la familia quien en mayo de 2019 tuvo a Archie Harrison Mountbatten-Windsor, su primogénito.

"Lili nació el viernes 4 de junio a las 11:40 a.m. en el cuidado de confianza de los médicos y el personal del Santa Barbara Cottage Hospital en Santa Barbara, California. Pesó 7 libras 11 oz (casi 3,5 kilogramos). Tanto la madre como la bebé están sanos y bien, y se están instalando en casa", detalló el escrito.

Por su parte, a poco de conocida la información, la Casa Real también emitió un mensaje para saludar a la nueva integrante de la familia y a sus padres.

Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on the birth of Lilibet Diana! The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge are delighted with the news.



Lilibet is Her Majesty’s 11th great-grandchild. pic.twitter.com/dGVeRpd3pK