AMBA I: Nación reunió a inversores nacionales e internacionales para presentar la licitación del proyecto

En el marco del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, se realizó la conferencia «La Reconstrucción del Sistema Argentino de Transmisión Eléctrica», donde funcionarios y equipos técnicos expusieron los detalles técnicos, financieros, legales y regulatorios de la licitación del proyecto AMBA I.

Según afirmó Nación, la obra se enmarca en la política de infraestructura nacional orientada a garantizar la seguridad, confiabilidad y calidad del abastecimiento eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en general.

AMBA I abarca obras en distintas líneas de tensión —500, 220 y 132 kV—, un total de 270 kilómetros de líneas, la incorporación de 2.160 MVA de potencia, un valor aproximado de US$800 millones y un plazo de inversión estimado en 52 meses para las dos etapas.

El proyecto contempla el respaldo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se encuentra actualmente en proceso de aprobación, y habilita al adjudicatario a solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La exposición se realizó frente a inversores, CEOs de empresas y embajadores. Foto: gentileza.

Se trata de la primera de las 16 iniciativas estratégicas del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla inversiones por más de US$6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV en todo el país.

En la jornada participaron el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; la secretaria de Energía, María Tettamanti; el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo; además de otros representantes del sector público, autoridades del BID, embajadores e inversores nacionales e internacionales.

Qué se dijo durante la jornada

La apertura estuvo a cargo de José Luis Daza, quien aseguró que el país atraviesa varias transformaciones en materia económica. Señaló que en las reuniones del G20 «la Argentina es mencionada como un modelo», al ser el «único país con superávit fiscal y externo, también energético, y el único en el que la deuda como porcentaje del producto está bajando». En ese sentido, remarcó que el programa de estabilización está avanzando «tan bien, o mejor, de lo que se esperaba».

En tanto, Daniel González expresó que las obras son necesarias para transformar, actualizar y modernizar el sistema de transmisión eléctrica, que ya estaban identificadas y que la decisión fue que el Estado no las lleve adelante en forma directa. Por eso, indicó, se generó un mecanismo de concesión de obra a través del cual el sector privado será quien realice las inversiones.

El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, realizó la apertura de la jornada. Foto: gentileza.

Damián Sanfilippo señaló que el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico es un plan federal, con líneas y obras en varias regiones del país, y que «existe consenso de mercado» sobre cuáles son las obras prioritarias para el desarrollo del transporte eléctrico.

Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina, destacó que para el organismo es «muy importante acompañar al Gobierno nacional en esta iniciativa», combinando instrumentos financieros con conocimiento técnico.

Hart explicó que el BID está trabajando junto con la Nación en la estructuración de una propuesta de garantía, sujeta a la aprobación de su Directorio Ejecutivo, que busca mitigar determinados riesgos y facilitar la movilización de inversión privada. Asimismo, señaló que el Banco viene aportando conocimiento y asistencia técnica en aspectos vinculados con el proceso de licitación y el diseño contractual.