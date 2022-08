AOG Patagonia 2022: «La actividad en Vaca Muerta va a crecer y va a necesitar más insumos»

La secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini dialogó en exclusiva con Energía On y remarcó que el tren Norpatagónico «va a suceder», por lo que están buscando consensos con las localidades que atravesará. A su vez, remarcó la importancia de crear vías alternativas en pos del desarrollo esperado en Vaca Muerta, ya que «va a necesitar más insumos«.

En la provincia de Río Negro el tren recorrerá 382 kilómetros de vías y atravesará numerosas localidades. «Nosotros vamos charlando y vamos tratando de encontrar alguna medida de acuerdo entre la realidad imperante que es la necesidad del tren y la realidad del funcionamiento de cada una de las ciudades. El valle está atravesado por las vías», remarcó la funcionaria.

Intendentes de distintas localidades señalaron que no acompañarán plenamente el Tren de Vaca Muerta si el gobierno nacional no garantiza antes una convivencia armoniosa con el movimiento diario de sus ciudades. Por eso, Confini expresó que se «están analizando las opciones de momento de menor tránsito, las dimensiones y largos del tren para que no implique partir la localidad».

En esta línea, remarcó que buscarán que «siempre exista una opción para que la gente pueda circular de un lado al otro. La realidad es que va a existir«.

Confini subrayó que «la misma necesidad te van llevando» ya que Vaca Muerta «va a necesitar mayor cantidad de insumos y tienen que llegar por algún lado, no necesariamente terrestre». En cuanto a la arena silícea que cruza por la provincia expresó que los camiones ya «congestionan la ruta» porque hay disponible «un solo lugar por donde pueden pasar para cruzar a Neuquén».

Diariamente, a la provincia lo atraviesan «300 camiones de ida y 300 de vuelta, con expectativa de que eso se triplique en un año«, por lo que «Vaca Muerta necesita alguna alternativa, ya sea una ruta u otra forma de transporte. Estamos constantemente buscando opciones». Estos camiones no son sólo de Río Negro, si no que también pasan desde Chubut y Entre Ríos con el mismo insumo.

Respecto a la producción de hidrocarburos en la provincia, la funcionaria detalló que «a principios de 2021 se hicieron dos pozos en Puesto Zúñiga, yendo para el lado de General Roca. La empresa Capex está viendo si va a adelantar un nuevo pozo. Es un nuevo área con alguna alternativa nueva que empieza a compensar un poco la gran baja que hay por yacimientos maduros. Estos pozos tight que viene dando bien».

En este marco destacó que es «una buena noticia» debido a que las concesiones se vencen entre 2024 y 2027: «los planes de inversiones ya están agotados, por lo que las empresas están viendo la renegociación de las áreas para anticipar inversiones».

«El escenario es distinto a 2014/2017. Estamos tratando de ver de qué manera podemos frenar un poco la merma en la producción mas allá de la licitación de los no convencionales. Salir un poco de Catriel, tratando de cuidar lo que tenemos y de buscar alguna alternativa«, como sería la recuperación secundaria o terciaria de los pozos, detalló.

En cuanto al proyecto de producir hidrógeno, la provincia está a la espera de que se establezca un marco regulatorio «para dar la previsibilidad necesaria al proyecto«. A su vez, buscan «generar los consensos en todas las fuerzas políticas para poder generar ámbitos de desarrollo. Una ley nueva con conceptos nuevos». Por el momento, la firma Fortescue está «avanzando en la parte teórica del proyecto».

Confini destacó que la flamante secretaria de Energía, Flavia Royón fue miembro de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi:) «conoce las problemáticas de las provincias. Ella estuvo de este lado. Sabe que luchamos por el reconocimiento y revalorización de los recursos. Por eso estamos planteando tener una reunión la semana próxima».