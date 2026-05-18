Capsa-Capex refuerza su actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge: incrementa su plan de inversiones a US$ 121 millones

Capsa-Capex incrementará a 121 millones de dólares el plan de inversiones destinadas a la Cuenca del Golfo San Jorge para lo que resta de 2026. En un principio, la compañía había previsto un programa de desembolsos de 81 millones.

El programa de la empresa abarcará las distintas áreas que opera en la formación, asegurando la continuidad de un equipo perforador, así como el trabajo de workover y pulling, según precisó el diputado provincial Jorge Ávila para el programa La Voz del Sindicato.

Dentro de las obras se contempla la construcción de una nueva planta de polímeros con el objetivo de abastecer las operaciones de Capsa-Capex. Se espera que la medida no modifique las plantas preexistentes en la cuenca.

Parte de las inversiones además estarán destinadas a la reparación y mantenimiento de tanques de almacenamiento, una medida que no se realizada desde hacía tiempo según Avila. Esto le permitirá a la compañía mejorar su capacidad operativa, especialmente en los campos maduros.

También se anunció la construcción de un gasoducto para ampliar la infraestructura, permitir nuevas conexiones entre para sus distintas áreas dentro la formación y mejorar la rentabilidad de la firma.

De esta manera, Capsa-Capex mantiene sus aspiraciones de sostener la producción en la histórica cuenca convencional, cuyos pozos se encuentran en su etapa madura tras superar el pico máximo de producción, y que en el último tiempo atravesó profundos cambios estructurales a partir de la salida de YPF para enfocar sus actividades en Vaca Muerta.