ENReGE ordenó a distribuidoras y transportistas de gas y electricidad inscribirse al registro de la Oficina Anticorrupción

Desde el ENReGE se señaló que la decisión busca fortalecer las "políticas de integridad, transparencia y buenas prácticas empresariales promovidas por el Estado Nacional". Foto: gentileza.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) anunció a las empresas licenciatarias de transporte y distribución de ambos sectores que deberán inscribirse en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), una plataforma dependiente de la Oficina Anticorrupción.

La medida fue establecida mediante la Resolución 199/2026 y otorga a las compañías alcanzadas el plazo de un año para completar la adhesión al registro.

Desde el organismo, que unificó a los anteriores Enargas y Enre, se señaló que la decisión responde al objetivo de fortalecer las «políticas de integridad, transparencia y buenas prácticas empresariales promovidas por el Estado Nacional».

En ese sentido, el Directorio del ENReGE, integrado por el vicepresidente Vicente Serra y los vocales Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Sergio Falzone, consideró «oportuno y necesario» avanzar con esta iniciativa.

Según se explicó, la incorporación al RITE busca consolidar un vínculo entre el ente regulador y las empresas del sector basado en criterios de “transparencia, competitividad y eficiencia». Además, apunta a reforzar los mecanismos de prevención de la corrupción y reducir los factores que puedan propiciar conductas ilícitas.

La resolución también invitó a adherirse al registro al resto de los sujetos de la industria del gas comprendidos por la Ley 24.076 y a los demás agentes del mercado eléctrico contemplados en la Ley 24.065. En estos casos, la inscripción podrá realizarse durante un período de dos años contados desde la entrada en vigencia de la norma.

El ENRGE indicó que la iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional para alinear la regulación local con estándares internacionales de integridad y transparencia impulsados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el organismo, esta política acompaña los lineamientos previstos en el artículo 3° del Decreto 70/2023 para favorecer la inserción de la Argentina en el comercio internacional.

Por último, se indicó que el RITE es una plataforma digital, gratuita y de adhesión voluntaria, cuyo objetivo es facilitar que empresas y entidades desarrollen, fortalezcan y registren programas de integridad, además de transparentar su vinculación con distintos organismos del Estado.