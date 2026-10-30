Con más de 80.000 paneles montados, el parque solar Calicanto entra en la recta final para conectarse a la red nacional

AISA Group, holding presidido por Juan José Retamero, marcó un hito en su estrategia de diversificación productiva al finalizar el montaje de 80.640 paneles fotovoltaicos y 1.120 seguidores solares en la provincia de San Luis. Desarrollado a través de la firma Calicanto Solar, el complejo representa el primer paso del grupo en el sector de la generación de energía limpia en Argentina, en un contexto donde las fuentes renovables ya aportan cerca del 18% del consumo eléctrico nacional.

Ubicado en el departamento Belgrano, a 48 kilómetros de la capital sanluiseña, el parque abarca una superficie de 71 hectáreas.

La infraestructura requerirá una inversión total de 36,9 millones de dólares —de los cuales ya se ejecutaron 26,5 millones— y contará con una potencia instalada de aproximadamente 51 MWp, lo que permitirá generar una producción anual estimada de 110,1 GWh para abastecer al Sistema Argentino de Interconexión.

Además de su impacto ambiental y energético, el proyecto dinamizó la economía regional. Durante los picos de mayor demanda de trabajo, la construcción empleó a más de 300 profesionales y operarios, con una participación de mano de obra local superior al 90% y la contratación de proveedores de la zona.

Las instalaciones han contado con el seguimiento institucional del gobierno provincial en distintas etapas del proceso.

Actualmente, las labores del predio se concentran en el frente eléctrico, el edificio de Operación y Mantenimiento, las pruebas técnicas y la construcción de la infraestructura necesaria para enlazar el complejo con la Estación Transformadora Nogolí.

Tras haber obtenido la autorización de la Secretaría de Energía de la Nación para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista y concretado acuerdos comerciales para la venta de su producción, Calicanto Solar ultima detalles para la energización final prevista para los últimos meses del año, mientras el grupo ya planifica nuevos desarrollos renovables en el país.