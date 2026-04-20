Contaminación: Catamarca multó a minera china con $254 millones por un derrame de salmuera

El gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Minería declaró a la empresa LIEX (subsidiaria de Zijin Mining) como responsable de un derrame de salmuera sobre la ruta nacional 60, ocurrido el pasado 25 de marzo. La empresa, que está a cargo del proyecto de litio Tres Quebradas, recibió en consecuencia una multa de 254 millones de pesos.

La resolución fue tomada por la ministra Teresita Regalado, quien también abrió un sumario administrativo para continuar con la evaluación de las consecuencias y posibles sanciones por las infracciones cometidas por la firma.

La medida está basada en informes técnicos que se llevaron adelante para analizar el incidente ambiental que ocurrió en el paraje Chaschuil. Por un lado, indicaron que el derrame ocurrió por los incumplimientos operativos de la empresa, y por otro que el daño ambiental no tuvo consecuencias permanentes en la zona.

De acuerdo al Informe Interno N° 12/2026 de la Dirección de Policía Minera de Catamarca, se detectaron fallas críticas en la prevención que incluyen exceso de velocidad, ausencia de kits antiderrames y falta de capacitación del personal.

El mismo coincide con el resto de los estudios: en el Informe Técnico de Inspección del Departamento Laboratorio se analizaron las características del hecho, el área que se vio afectada, así como la sustancia que fue derramada.

Por su parte, el Departamento de Geoquímica Ambiental incorporó resultados del monitoreo de agua, mientras que la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera evaluó el Índice de Calidad de Agua, clave para medir la alteración ambiental.

El Departamento de Evaluación de Programas Especiales sumó verificaciones en el lugar, con registros que confirmaron la efectividad de las tareas de remediación ambiental. Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Minero indicó que, a pesar de que el transporte contaba con autorizaciones, el impacto ambiental fue acotado, transitorio y reversible.

Aunque el daño no fue permanente, todos los informes coincidieron al apuntar como «negligencia operativa» a la acción de LIEX S.A., hecho que quedó en evidencia con los incumplimientos en el control del transporte, la prevención de derrames y la capacitación del personal.

Con este resultado, se resolvió que la multa económica ingresara al fideicomiso minero y que la empresa cuente con 7 días hábiles para pagar la misma, cuyo plazo corre a partir de la fecha del 17 de abril.