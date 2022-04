Alberto Fernández en Neuquén, la agenda

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezará un acto hoy el yacimiento Loma Campana (YPF) donde ayer comunidades mapuches iniciaron un reclamo. La protesta, llevada a cabo por una veintena de personas, está vinculada justamente al anuncio que trae a Neuquén el mandatario: el gasoducto Néstror Kirchner. Exigen que se cumpla con la consulta previa.

La obra, de 1.566 millones de dólares, permitirá ampliar la capacidad de transporte de la producción de gas de Vaca Muerta.

El listado que ayer se manejaba desde gobierno evidenciaba el fuerte interés de empresarios, dirigentes políticos, gobernadores y legisladores por participar del evento

Había cerca de 130 asistentes confirmados. Además del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegará el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y las máximas autoridades de YPF como su CEO Sergio Affronti y el presidente Pablo González.

Localmente el anfitrión será Omar Gutiérrez y también estará el secretario de Energía, Darío Martínez.

Se espera que el mandatario nacional pueda aterrizar alrededor de las 11 en el aeropuerto de la capital neuquina. Luego se trasladará en helicóptero hasta el yacimiento insignia de Vaca Muerta, del que se cumplen también 10 años junto con la nacionalización de YPF, para un acto que además del anunció será de alto contenido político.

Finalmente se confirmó que también tendrá una actividad en la capital neuquina con la inauguración de un plan de viviendas. Se trata del complejo ubicado en la calle Belgrano al 4600. La actividad en este punto está pensada para antes de las 14.

Ayer las comunidades mapuches se apostaron en el acceso a la Gerencia No Convencional en el yacimiento Loma Campana de la petrolera de mayoría estatal. No anticiparon si realizarán otras actividades, pero no se descartan otros puntos de protesta en el camino a Añelo o dentro del mismo yacimiento.