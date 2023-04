Exclusivo: Nación posterga la evaluación de la Tarifa Comahue hasta el año que viene

La reinstauración de la Tarifa Comahue es uno de los reclamos que tanto desde el gobierno de Neuquén, como el de Río Negro se han elevado a Nación en el contexto de la polémica generada por el vencimiento de las concesiones de represas de la zona. Pero así como desde Nación se decidió no hacer lugar al pedido de un comanejo de las centrales hidroeléctricas, también se reveló en exclusiva a Energía On que su análisis no se dará este año.

“Ese pedido habrá que estudiarlo con la revisión tarifaria a las transportistas que se hará desde el ENRE (el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica)”, detallaron desde la cartera de Energía de la Nación a Energía On, en referencia a la convocatoria que ayer fue oficializada.

Por medio de las Resoluciones 363 y 364/2023 el interventor del ENRE, Walter Martello, marcó la convocatoria a iniciar la revisión tarifaria integral (RTI) a partir del próximo 1 de junio.

“Una revisión tarifaria seria tiene por lo menos un año de trámite”, indicó una alta fuente que será clave en el proceso de definición tarifaria, en coincidencia con el texto de las resoluciones publicadas ayer que fijan un plazo de 30 días a partir del 1 de junio para que el mismo ENRE fije recién las pautas y el cronograma de los trabajos.

“Hay que discutir el tema de la Tarifa Comahue”, dijo un alto funcionario con poder de lapicera en Nación. Y detalló que “esto parece justo, parece justo que sea una provincia exportadora en materia de electricidad. Porque Neuquén nos da aproximadamente más del 20% de la potencia total del país y nos requiere menos del 1%”.

La definición, para el próximo gobierno

Según el funcionario que solicitó permanecer en el anonimato como condición para revelar las decisiones del gobierno, el pedido de la restauración de una tarifa reducida para la región “no aparece un gran incentivo en generar electricidad en Neuquén, si no tienes por lo menos el beneficio de que no contribuyan los costos del transporte, si por lo menos te apoya la generación”.

Y pese a los pedidos de los gobiernos provincias, remarcó que “algo podría considerarse, pero va a ser una tarifa que va a tener el ENRE, que va a llevar un año, que se va a definir en mayo del año que viene si va todo bien”.

Tras la definición de Nación de retener el control de las represas de los ríos Limay y Neuquén desde el gobierno de Omar Gutiérrez se salió a reclamar que al menos se trata ahora un aumento en el pago de las regalías hidroeléctricas y la tarifa diferencial para la zona.

Pero por lo visto, este segundo pedido de las provincias ya quedó en la carpeta de una revisión integral cuyo resultado, en el mejor de los casos, estará el año que viene y en manos del próximo gobierno nacional.

Qué es la Tarifa Comahue

La Tarifa Comahue fue un mecanismo de precios reducidos de la energía eléctrica que rigió para Río Negro y Neuquén precisamente en reconocimiento al aporte que la región realiza en términos de generación de energía y al bajo consumo que tiene la zona.

La misma dejó de regir en junio de 1991, por un DNU del entonces presidente Carlos Menem en la víspera de lo que luego fueron las privatizaciones de las centrales de generación, entre ellas las hidroeléctricas.