Guerra en Medio Oriente: «De alguna forma tendrá que incidir en el precio final de los surtidores»

Mientras que en Medio Oriente -principal zona productora de petróleo en el mundo- continúa la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, elevando los precios del crudo a cifras que no se veían desde 2022, en Argentina sigue vigente la expectativa acerca de que tanto repercutirá este escenario en los precios de los combustibles, que en lo que va del mes aumentaron un 7%.

En esa línea, una de las interrogantes que más circulan al respecto es si el impacto de la guerra se ve reflejado en los valores de los surtidores. “Si lo miro desde el punto de vista estrictamente objetivo, yo diría que sí” afirmó Carlos Pinto, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén, en diálogo con EnergíaON.

“La materia prima de los combustibles es el petróleo, y el petróleo sufrió una escalada en los últimos días por el tema de la guerra que casi duplicó su precio. Entonces, todo indica -bajo condiciones absolutamente normales- que ese precio de alguna forma tendrá que incidir en el precio final de los surtidores”, argumentó.

Mientras tanto, en lo que va del año, los precios continuaron aumentando. Esto se debe según él a dos factores: el primero es que la inflación no se ha detenido, “si bien ha disminuido considerablemente”; y el segundo es desde hace años que la ley 23.966, que estipula el valor de los impuestos a los combustibles, se encuentra atrasada.

Según dicta la ley que establece el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), este debe actualizarse trimestralmente según la inflación. Sin embargo, durante los años anteriores al gobierno de Javier Milei, estas actualizaciones se «congelaron» para evitar que el precio en los surtidores subiera más rápido.

Entonces, desde que asumió el gobierno actual, los precios se fueron actualizando con el fin de alcanzar lo que estipula la ley. “Falta muy poco para que el precio esté conforme la ley, y ya alcanzó el precio que le llaman paridad internacional. Eso quiere decir que los países limítrofes y alrededor están todos acorde a los precios que deberíamos tener” explicó.

Por otra parte, también señaló que desde las petroleras -especialmente YPF- se viene indicando que se tomarán medidas necesarias para atenuar los aumentos y que no signifiquen un golpe al bolsillo de los consumidores.

Específicamente, se refiere a lo que comunicó mediante sus redes sociales el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín: aseguró que la petrolera de bandera “no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”.

Más allá de las medidas, en una posterior entrevista en el canal de streaming Impacto Financiero, reconoció que los precios van a aumentar paulatinamente. «Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, hacelo hoy. Si vos crees que las cosas van a ir aumentando, carga antes«, comentó Marín.

Aumento de combustibles: qué se puede esperar en la región

Respecto a si se ve un aumento o disminución de la demanda, Pinto señaló que “la economía en general argentina está planchada” pero que en la región del Alto Valle “la notamos menos”. “En Neuquén sí notamos la disminución de la demanda, pero esto se debe al factor de la tasa vial” reconoció.

En ese sentido, explicó que “la tasa vial afectó muchísimo las ventas dentro del lado de Neuquén, y todas estas ventas se trasladaron a Río Negro. O sea, que, si vos hablas de región, estamos relativamente bien, pero cuando hablas específicamente de estaciones, son principalmente las que están cerca del río Neuquén las que más están afectadas”.

En Vaca Muerta, debido a que los valores serán más altos, se esperan ingresos adicionales por las exportaciones del crudo local. En esa línea, reconoció que “nosotros como provincia y como productores de petróleo lo podemos llegar a ver con buenos ojos porque son mayores las regalías”.

A pesar de ello, aseguró no contentarse del todo con la situación actual: “por más que a nosotros nos esté beneficiando en forma directa, no es nada agradable que estemos pasando por este periodo de guerra, que afecta a todo el mundo y es horizontal para todos los rubros”.