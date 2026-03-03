RIGI: aprobaron dos nuevos proyectos mineros de oro y plata que sumarán inversiones por USD 1.140 millones

En total hay 12 proyectos adheridos al RIGI, con inversiones por más de USD 26.000 millones. Foto: archivo.

A través de sus redes sociales, el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó dos nuevos proyectos mineros de oro y plata. “Con estos, ya son 12 los proyectos aprobados, con inversiones por más de USD26.000 millones” añadió.

El primero de los proyectos mencionados es Veladero, realizado en conjunto entre las empresas mineras Barrick y Shandong Gold. Está ubicado en San Juan y requerirá una inversión de 380 millones de dólares.

El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, celebró el anunció en su cuenta de X, y afirmó que en total ya son tres las iniciativas sanjuaninas aprobadas en el RIGI. “Esta inversión en la mina de oro más grande del país, asegura que la extensión de la vida útil del proyecto será con mayor producción y exportaciones, garantizando empleo para San Juan” comentó.

Por otra parte, el proyecto Diablillos está a cargo de la empresa Abrasilver Resource Corp. Situado en el límite entre Salta y Catamarca, requerirá de una inversión de 760 millones de dólares.

El presidente y CEO de la compañía minera, John Miniotis, comentó que “conseguir la aprobación de RIGI es realmente un hito transformador para Diablillos. Agradecemos el firme apoyo de las autoridades federales durante todo este proceso”.

Con la reciente incorporación al RIGI, ambas iniciativas sumarán inversiones por 1.140 millones. Se espera que generen más de 2.300 puestos de trabajo -directos e indirectos- y el ingreso anual de 750 millones de dólares en exportaciones.