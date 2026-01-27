Una empresa estadounidense invertirá en tierras raras en la Rioja

"Lo que venimos a hacer es innovación" dijo el fundador y CEO de American Mineral S.A., Sergio Rotondo. Foto: gentileza.

La Rioja consiguió la inversión de una empresa extranjera para la exploración de tierras raras y minerales críticos. En la firma del convenio participaron el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, la empresa estadounidense American Minerals y la estatal Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE). El acuerdo se realizó en la Residencia Oficial.

Después de la firma del acuerdo con la empresa estadounidense, Quintela afirmó que La Rioja «tiene un enorme potencial minero y apostamos a la investigación, la innovación y el conocimiento para ponerlo en valor, atraer inversiones y generar trabajo para los riojanos y riojanas».

American Minerals tiene un convenio con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), que se encargará de proporcionar los insumos y material de trabajo necesarios para realizar las prospecciones en las propiedades que la estatal EMSE posee en la provincia.

La secretaria de Minería, Ivanna Guardia, aseguró: «Se trata de obtener información sobre la mineralogía que tenemos, su calidad y su cantidad, y luego poder avanzar con la empresa en otros pasos más adelante”. “Hoy, la provincia de La Rioja es la primera en firmar este acuerdo” añadió.

Qué es American Minerals, la empresa que invertirá en La Rioja

«Lo que venimos a hacer es innovación» dijo el fundador y CEO de American Mineral S.A., Sergio Rotondo. La empresa estadounidense nacida en Nueva York se dedica a la prospección y exploración de tierras raras y minerales críticos para defensa, según explicó.

«Argentina está hablando de ello, pero no hay mucha información, así que, junto con Segemar, con quien tenemos un convenio, vamos a analizar las posibilidades que tiene esta provincia, que es una provincia minera por excelencia, y una vez que identifiquemos las oportunidades, poder desarrollar los proyectos» adelantó.

La primera empresa fundada por Rotondo fue Golden Mining, dueña de Hualilán (San Juan), en donde se descubrieron 2,8 millones de onzas de oro. American Minerals es la segunda empresa de Rotondo, que a diferencia de Golden Mining no busca sobre ni litio, sino específicamente recursos para defensa.

“Lo importante en el desarrollo es que habrá inversión extranjera directa, desarrollo para los habitantes de la provincia, empleo y, fundamentalmente, poner en valor proyectos que Argentina todavía no sabe que tiene”, aseguró el CEO.