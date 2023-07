Los estrenos de hoy: el cine entre «Barbie» y «Oppenheimer»

Aunque el fenómeno “Barbie” y “Oppenheimer” sigue dominando la taquilla (y marcando un récord en el país, con casi tres millones de espectadores en una primera semana, algo que sólo estuvo cerca de ocurrir en 1997), hoy hay tres estrenos en los cines de la región.



Uno es “La casa embrujada”, basado en la popular atracción de sus parques de diversiones. ¿Qué cuenta?. Ben Matthias (interpretado por LaKeith Stanfield) es un astrofísico, entristecido por la muerte de su pareja, que se las apaña como guía de tours a edificios que supuestamente tienen presencias fantasmales en Nueva Orleans. Escéptico y un poco cínico, descree de todas las historias que se cuentan en la ciudad.



Pero un día llega a su casa el padre (que no es padre) Kent (Owen Wilson), que le ofrece 2.000 dólares para saque fotos con la cámara que acaba de inventar que permite fotografias espectros. en la famosa Mansión del título, donde viven una madre soltera llamada Gabbie (Rosario Dawson) y su pequeño hijo Travis (Chase W. Dillon). A ellos se les sumarán algunos personajes más que, en las dos horas que dura, protagonizarán enredos, situaciones paranormales y algunos gags básicos y efectivos.

Cine argentino: "Doble discurso"



Otra de las películas que desembarcaron en los cines esta semana es “Doble discurso”, una suerte de Cyrano de Bergerac moderno y argentino,

La película sigue a El Griego (Diego Peretti), un desafortunado consultor de imagen para políticos, que tiene un hijo joven. A pesar de su apariencia poco atractiva y su lamentable pasado, posee increíbles habilidades persuasivas gracias a su dominio de la argumentación.



Tras la imprevista muerte del presidente en ejercicio (Luis Margani), se desata una interna por la sucesión con vistas a unas inminentes elecciones. El que aparece con mejores oportunidades en las encuestas es Ricardo Prat (Rafael Ferro), un ex medallista olímpico y mujeriego que representa al conservador Partido Libertad Ciudadana y se vende como alguien nuevo que llega para cambiar una clase política dominada por la corrupción. Ricardo. Pero Prat es un poco limitado y contrata a El Griego no só0lo para desempeñarse mejor sino también como último recurso cuando Camila Hewel (Julieta Cardinali), una periodista combativa, decide confrontarlo para exponer su problemático pasado y los negocios turbios de su familia.

Lleno de deudas como está, El Griego no tiene más remedio que volver a las zonas más oscuras de la política para salvar la campaña de Prat, al que le dicta cada una de sus frases públicas (y hasta privadas) como un Cyrano.

Gracias a El Griego, el candidato comienza a comportarse y a hablar de una forma que hace que la periodista se enamore de él, sin estar consciente de que cada acción y palabra viene de la mente y corazón de alguien que la ama en secreto.

“Doble Discurso” está dirigida y escrita por Hernán Guerschuny (responsable de “El crítico”, “Recreo” y “Una noche de amor”.



Locas en apuros

Por último, hoy se estrena también “Locas en apuros”, una comedia sobre cuatro amigas que se embarcan en una aventura internacional. Las chicas, en realidad, no son amigas. O no todas. Dos ellas, Audrey (Ashley Park) y Lolo (Sherry Cola), lo son desde la infancia aunque hoy tienen vidas muy distintas, con la primera a punto de convertirse en socia de una importante impresa y la otra, rebuscándoselas con artesanías.



Cuando el viaje de negocios se complica, Audrey le pide la ayuda de Lolo. Y luego, Kat (Stephanie Hsu), su amiga de la universidad, ahora una estrella de las novelas en China, y Deadeye (Sabrina Wu), la excéntrica prima de Lolo, terminarán sumadas a la aventura que funciona cuando es comedia y tropieza cuando se pone sentimental.