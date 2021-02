Fernández aseguró que el 15 de febrero se normalizará la provisión de vacunas rusas

El presidente Alberto Fernández estimó que el 15 de febrero próximo se normalizará la provisión de las vacunas Sputnik V y se mostró esperanzado en que "de acá el 31 de marzo" Argentina reciba la cantidad de dosis "que Rusia se comprometió a entregar" y así "acelerar la vacunación al máximo".

En un reportaje al diario Página 12 y el canal Información Periodística (IP), Fernández afirmó que el Gobierno apunta a vacunar mensualmente contra el coronavirus "a lo sumo cuatro millones y medio de personas", y adelantó que "para acelerar el proceso" de aplicación se está evaluando "habilitar farmacias".

Fernández detalló que "hubo claramente una demora en las previsiones que había hecho Rusia, que a esta altura debería haber entregado 10 millones de vacunas".

"La explicación que nos dan es que ha habido un retraso en la elaboración, porque parece que en la producción de vacunas hay que hacer como una escalada en la producción", aseguró y luego remarcó: "Los cálculos dan cuenta de que después del 15 de febrero todo se normalizará y yo confío que sea así".

Al ser consultado cuál será el tiempo en que Argentina podrá vacunar a su población, el Presidente respondió: "Nosotros el cálculo que hacemos es que mensualmente podemos vacunar a lo sumo cuatro millones y medio de personas. Y estoy viendo experiencias que utilizan en el exterior, como habilitar farmacias para ampliar el número de establecimientos y acelerar el proceso".

Sobre las vacunas con cuales contará la Argentina, Fernández informó que "en unos días estaremos recibiendo más vacunas de Rusia y vacunas de AstraZeneca, que nos está adelantando parte de lo que se habían comprometido a entregar en febrero".

"Sigo con la idea de que podamos recibir las vacunas de acá el 31 de marzo que Rusia se comprometió a entregar y acelerar la vacunación al máximo, porque la propuesta y la idea que yo tenía era contar con ellas para vacunar a las 13 millones de personas que están en situación de riesgo."

En ese sentido, señaló: "Ahí incluyo al personal de la salud, de las fuerzas de seguridad, a los docentes, a los mayores de 60 años".

También fue consultado si no fue arriesgado adelantar las fechas en que se iba vacunar, y al respecto dijo: "En verdad, lo que nosotros hicimos fue contar lo que dice el contrato (con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Gamaleya) y ha habido una imposibilidad fáctica de Rusia de cumplir con ese contrato. Para dispensar un poco a Rusia hay que decir que ese problema lo enfrentan todos".

Y en este último punto el jefe de Estado subrayó: "Yo en estos días hablé con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa; con Angela Merkel y con Emmanuel Macron. Los tres tienen los mismos problemas para recibir vacunas e inclusive con Merkel le dedicamos a este tema una parte extensa de la charla. Como en Alemania no tienen aprobada aún la Sputnik V, quería conocer qué experiencia teníamos. Le transmití mi experiencia y la confianza que tengo en la vacuna, que es absoluta, porque no hemos reportado un solo efecto adverso".

En relación al contrato con Pfizer, afirmó: "Pfizer no tuvo vocación de avanzar con nuestro contrato, no soy yo quien no ha querido. Han tenido dificultades en el suministro y por eso tienen los problemas que tienen en Europa y en otros lugares de América Latina.

Por último, sobre el pedido de algunos candidatos presidenciales de Perú y Ecuador para que esos países puedan acceder a las vacunas, Fernández confirmó: "Sí, ya hice esa gestión".