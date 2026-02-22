En fotos | Damas Gratis y Emanero pusieron a bailar a más de 100 mil personas en la Fiesta de la Manzana 2026

No paró nunca el baile en la segunda fecha de la Fiesta de la Manzana 2026. Con las presentaciones estelares de Emanero y Damas Gratis más de 100 mil personas se acercaron al predio para disfrutar de la noche de este sábado.

Foto: Juan Thomes.

Fue una jornada más que óptima para ir al Predio Ferial Municipal, en inmediaciones de la Ruta 22. Además de la música -entre artistas locales y nacionales-, los vecinos y turistas disfrutaron de la oferta gastronómica, parque de diversiones y feria de emprendedores.

Foto: Alejandro Carnavale.

Foto: Alejandro Carnvale.

En el escenario principal la noche calentó motores con la cumbia colombiana de Álamo Plateado y luego con la santafesina de Piel de León.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Además, en el escenario local se presentaron Simbiosis en Movimiento, Tango Austral, Tralihue, Linaje, Peñeros y Disfruto, en un espacio ideal para las familias.

Alejandro Carnavale.

Asimismo, todas las miradas se la llevó el concurso de Peso de la Manzana, en donde una vecina de Cervantes se ganó un auto 0 KM después de tener un margen de error de tan solo dos gramos.

Foto: Alejanddro Carnavale.

Foto: Juan Thomes.

Emanero y Damas Gratis pusieron a bailar a más de 100 mil personas en Roca

Después de las 21 empezaron las principales atracciones de la noche. Emanero, en un show que recopiló exitos propios como clásicos de la cumbia, hizo vibrar a Roca.

Foto: Juan Thomes.

Además del baile, el show de Emanero tuvo lugar para la emoción con una invitada de lujo: Ernestina, una niña del público que le dedicó un cartel para solicitar cantar una canción juntos.

Foto: Juan Thomes.

En el final, Emanero sorprendió a su público apareciendo desde el vallado que separa el campo delantero del trasero, dándole un impulso final a su hit «Sinvergüenza».

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Después de Emanero, fue el turno de Damas Gratis que, en horas de la madrugada, trajo todo su repertorio con clásicos viejos y actuales.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Frente a un predio colmado ante más de 100 mil personas, la banda de Pablito Lescano le dio cierre a la segunda noche a pura cumbia.

Foto: Juan Thomes.