Francisco, el niño de Bariloche que admira a José de San Martín

Cuando arrancó primer grado desde la virtualidad el año pasado, Francisco Rodrigo empezó a disfrutar especialmente de las clases vinculadas a sucesos históricos. Sentía un interés manifiesto por los próceres que se fue focalizando en la figura de José de San Martín.

“Lo vio como el más héroe de todos y nos empezó a pedir que le compremos libros. No es que nosotros lo iniciamos o le contamos. Más bien fue al revés”, admitió su madre, Silvina Gómez, al tiempo que recordó que “en una clase por Zoom, le dijo a la seño que, de todas formas, San Martín no había terminado de libertar América porque el que terminó esa tarea fue Simón Bolívar. Los dejó sin respuestas”.

Francisco no sabe especificar qué fue lo que más le impresionó de la historia de San Martín. “Me puse a investigar solito con unos libros y entendí bastante”, aseguró el niño de 8 años que transita segundo grado en el colegio Don Bosco.

Con el disfraz, libros y rompecabezas de su héroe, Francisco Rodrigo muestra su admiración por San Martín. Foto: Chino Leiva

Meses atrás, Francisco le trasladó a su madre el deseo de hablar con algún granadero ya que “San Martín había creado el Regimiento de Granaderos a Caballo” que cumplen funciones protocolares y como guardia presidencial. “En ese momento, yo estaba colgando ropa. Le dije que podía averiguar el teléfono de los granaderos pero que se comunicara él. Me respondió que estaba listo”, relató Silvina.

Marcaron el número telefónico y cuando uno de los granaderos de turno, Martín Coletti, respondió, Francisco atinó a explicarle, con extremo nerviosismo, que era “un niño de Bariloche, de 7 años que deseaba que estuvieran presentes en su cumpleaños”. Luego, le cantó la Marcha de San Lorenzo.

Francisco le pidió a su mamá Silvina festejar su cumpleaños como granadero y el traje lo ideó su abuela. Foto: Chino Leiva

Desde entonces, desde el cuerpo de granaderos le envían fotos y videos constantemente. Francisco ansiaba viajar a Buenos Aires para conocerlos en persona pero su familia sugirió un viaje cultural a la Casa de Tucumán y al Museo de Güemes en Salta. “Justo en ese momento, la Casa de Tucumán estaba cerrada por la pandemia pero esperamos unos días más hasta que la abrieron. Como papás lo acompañamos”, dijo Silvina.

El último día de clases fueron todos sus compañeros disfrazados por el día del niño. Él quiso ir vestido de granadero. Tenía miedo de que se rieran y le dije que vaya como se sintiera cómodo. Soy un granadero, mamá, me dijo". contó Silvina Gómez, mamá de Francisco, que lo alentó en su deseo.

Para su madre, organizar un cumpleaños temático de San Martín resultó todo un desafío. Encargó una torta con el logo del Regimiento de Granaderos a Caballo y una gigantografía con el Combate de San Lorenzo. Su abuela estuvo a cargo del traje de granadero que lució con las botas de su madre.

Cuando llegaron los 8 años el 25 de julio pasado, la orquesta le envió un mensaje personalizado. “Me sentí muy emocionado porque el Regimiento me mandó un video en el que me cantaban el feliz cumpleaños con toda la banda de los granaderos. Estaba el director también. Siento que son mis amigos”, contó el niño.

En esta ocasión, los granaderos le enviaron un video por la conmemoración del 17 de agosto. “Nos pregunta por qué se conmemora un fallecimiento de San Martín y no su nacimiento”, recalcó su madre.