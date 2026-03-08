Un equipo de Zapala ganó el Campeonato Nacional de Asadores: broche de oro para la popular fiesta del asado

La 5º edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores llegó a su fin. El fuego se apagó pero quedará el recuerdo imborrable de los momentos vividos en este evento que crece año tras año, que combina la gastronomía y la cultura, y que recibió nuevamente el contundente respaldo del público, que durante tres noches colmó el predio del Paseo La Estación.

Todos los ganadores en el escenario central. El primer lugar fue para “Kütralwe”, conformado por Leo Califul y Jonathan Vásquez.

E

l broche de oro de la tercera jornada del certamen, organizado por la Municipalidad de Zapala, y del que participaron 55 equipos, que asaron sus costillares a lo largo de todo el domingo, fue la consagración de los flamantes ganadores.

Después de un arduo trabajo, el jurado determinó que, por sumatoria de puntos, los campeones nacionales sean los integrantes del equipo local “Kütralwe”, conformado por Leo Califul y Jonathan Vásquez.

El segundo lugar fue para “Guardián de los Andes”, conformado por el mendocino Ricardo Castro, y el santafesino, Valentín Galdón Ritvo.

Mientras que el tercer puesto también fue para un equipo zapalino, “Los Tizones”, integrado por Paola Badilla, Jorge Yáñez y Julio Melipil.

Pasada las 22 empezó la premiación… la camaradería en su máxima exponencia. Alegrías compartidas.

El ganador se quedó con un premio de 3 millones de pesos, el segundo con 2 millones de pesos, y el tercero con 1.500.000 pesos.

“El balance de esta nueva edición del campeonato de asadores es más que positivo. Estoy muy feliz y muy orgulloso de mi ciudad, porque es mucho lo que se trabaja a lo largo del año para lograr este objetivo”, aseguró el intendente, Carlos Koopmann.

Remarcó que “fueron tres días para disfrutar de lo mejor de la gastronomía, en un homenaje a la comida que más nos caracteriza a los argentinos, y que forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad”.

“Agradezco, de todo corazón, a los miles de vecinos y vecinas que nos acompañaron, y a todos los visitantes que llegaron a Zapala por elegirnos, tanto de otros lugares de Neuquén, como de otras provincias, y también de países limítrofes”, señalo el jefe comunal, enfatizando que “con estos eventos, nuestra ciudad se consolida como epicentro de las fiestas populares en la provincia y eso nos genera una gran satisfacción”.

Un día movido

El último día de la competencia tuvo todos los condimentos, incluso en lo que al clima se refiere, con un sol abrasador durante la mañana y un fuerte chaparrón que llegó a la media tarde.

Los jurados en plena intervención de su trabajo. ¡Qué difícil evaluar y decidirse!

El movimiento comenzó desde muy temprano en el predio, con los participantes iniciando sus fogones, a partir de las 7:30, de acuerdo a los turnos asignados por los organizadores para cada uno de los equipos.

A las 11:30 ya salió el primer costillar, para ser evaluado por el jurado integrado por las y los cocineros Madame Papin, Alicia Robledo, Germán Caballero, Mario Peretti, José Ortuño, Miranda Watson, Guillermo Busquiazo y Ramón “Moncho” Vásquez.

Asisten a los miembros del jurado que examinan las piezas exhibidas por los competidores.

Pasado el mediodía ya se podían observar largas filas en los puestos de venta de las porciones de asado, que este año estuvieron a cargo de cuatro instituciones intermedias, que llevan adelante un importante trabajo social en la ciudad: el club Unión, el club Don Bosco, los Talleres Don Bosco, y la iglesia Sagrado Corazón.

Antes de la premiación, el público pudo disfrutar de distintas clases magistrales que brindaron los cocineros que llegaron a la ciudad para participar del evento que ya forma parte de la identidad zapalina.

Por el escenario pasaron los chefs Karen Gutiérrez, Nicolás Ortiz y Martín Mosquera con su presentación denominada “Cocina Chile y Argentina”, y luego fue el momento de los reconocidos Guillermo Busquiazo y Madame Papin.

Madame Papin y colegas suyos del jurado preparándose para la evaluación.

Pasó así una nueva edición de una fiesta popular que rinde homenaje al asado, que se ha convertido en un espacio de encuentro famlliar, y de la que Zapala se siente profundamente orgullosa.

“Seguramente habrá cosas para seguir mejorando, pero tenemos la certeza de que el Campeonato Nacional e Internacional de Asadores llegó para quedarse en Zapala y el año próximo los esperamos a todos nuevamente”, finalizó Koopmann, luego de encabezar la entrega de los premios a los ganadores, y mientras el público se preparaba para disfrutar de los últimos show musicales de la noche.

Tras la premiación siguió el show en el escenario central: música, baile y alegría.