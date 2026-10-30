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Yo Como

Tips para hacer un rico ceviche de pescado blanco

Quien prueba este plato, repite siempre que puede. La sugerencia es de @santigiorgini.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Tips para hacer un rico ceviche de pescado blanco

Quien prueba este plato, repite siempre que puede. La sugerencia es de @santigiorgini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA LECHE DE TIGRE:: --

jugo de lima: ½ taza

jugo de limón: ½ taza

chile fresco o seco: 1

cilantro: 1 puñado

cebolla morada: ½

jengibre: 1 rodaja

apio: 1 tallo

ajo: 1 diente

recortes de lenguado: ½ taza

sal y pimienta: a gusto

PARA EL CEVICHE:: --

lenguado fresco: 500 gr

chile (opcional): 1

batatas dulces o boniato: 2

cebolla morada: 1

cilantro: a gusto

maíz tostado o frito: c/n

aceite de oliva: c/n

sal: c/n

Preparación

Para la leche de tigre: Licuar, mixear o machacar en un mortero los recortes del pescado, hojas y tallo de cilantro, la cebolla colorada, el apio, el ajo, el jengibre, el chile, el jugo de limón y lima, un poco de sal y luego colar.

Para armar el ceviche: Hervir las batatas enteras en agua con sal, luego pelar, enfriar y cortar en cubos. Cortar el pescado en cubos de unos 3 cm, colocar en una fuente marinar con la leche de tigre, hecha anteriormente.

Agregar el cilantro picado a groso modo, la cebolla y el chile cortado en juliana o rodajas finas, un chorrito de oliva, sal y si se desea un poco más de jugo de limón.

Servir en una fuente el ceviche con las batatas y el maíz a gusto. Decorar con más cilantro.

Tips a tener en cuenta:

  • Se puede comer de inmediato o dejar marinar de unos 10 a 15 minutos si se prefiere el pescado más cocido.
  • Tradicionalmente se utiliza el maíz cancha, que es un maíz tostado. Pero si no conseguimos podemos cambiar por maíz blanco o amarillo al vapor o salteado.
  • El pescado tiene que ser súper fresco.
  • Sino se quiere tan picante se puede reemplazar el chile por algún morrón o pimiento rojo o verde.
  • Se puede reemplazar el jugo de lima por naranja que también queda muy bien.
  • Se le puede sumar mango, palta, o también agregar langostinos, mariscos o pulpo, todo ya cocido.


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