Tips para hacer un rico ceviche de pescado blanco

Lista de Ingredientes PARA LA LECHE DE TIGRE:: -- jugo de lima: ½ taza jugo de limón: ½ taza chile fresco o seco: 1 cilantro: 1 puñado cebolla morada: ½ jengibre: 1 rodaja apio: 1 tallo ajo: 1 diente recortes de lenguado: ½ taza sal y pimienta: a gusto PARA EL CEVICHE:: -- lenguado fresco: 500 gr chile (opcional): 1 batatas dulces o boniato: 2 cebolla morada: 1 cilantro: a gusto maíz tostado o frito: c/n aceite de oliva: c/n sal: c/n

Preparación

Para la leche de tigre: Licuar, mixear o machacar en un mortero los recortes del pescado, hojas y tallo de cilantro, la cebolla colorada, el apio, el ajo, el jengibre, el chile, el jugo de limón y lima, un poco de sal y luego colar.

Para armar el ceviche: Hervir las batatas enteras en agua con sal, luego pelar, enfriar y cortar en cubos. Cortar el pescado en cubos de unos 3 cm, colocar en una fuente marinar con la leche de tigre, hecha anteriormente.

Agregar el cilantro picado a groso modo, la cebolla y el chile cortado en juliana o rodajas finas, un chorrito de oliva, sal y si se desea un poco más de jugo de limón.

Servir en una fuente el ceviche con las batatas y el maíz a gusto. Decorar con más cilantro.

Tips a tener en cuenta: