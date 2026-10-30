Tips para hacer un rico ceviche de pescado blanco
Quien prueba este plato, repite siempre que puede. La sugerencia es de @santigiorgini.
Tips para hacer un rico ceviche de pescado blanco
Quien prueba este plato, repite siempre que puede. La sugerencia es de @santigiorgini.
Lista de Ingredientes
PARA LA LECHE DE TIGRE:: --
jugo de lima: ½ taza
jugo de limón: ½ taza
chile fresco o seco: 1
cilantro: 1 puñado
cebolla morada: ½
jengibre: 1 rodaja
apio: 1 tallo
ajo: 1 diente
recortes de lenguado: ½ taza
sal y pimienta: a gusto
PARA EL CEVICHE:: --
lenguado fresco: 500 gr
chile (opcional): 1
batatas dulces o boniato: 2
cebolla morada: 1
cilantro: a gusto
maíz tostado o frito: c/n
aceite de oliva: c/n
sal: c/n
Preparación
Para la leche de tigre: Licuar, mixear o machacar en un mortero los recortes del pescado, hojas y tallo de cilantro, la cebolla colorada, el apio, el ajo, el jengibre, el chile, el jugo de limón y lima, un poco de sal y luego colar.
Para armar el ceviche: Hervir las batatas enteras en agua con sal, luego pelar, enfriar y cortar en cubos. Cortar el pescado en cubos de unos 3 cm, colocar en una fuente marinar con la leche de tigre, hecha anteriormente.
Agregar el cilantro picado a groso modo, la cebolla y el chile cortado en juliana o rodajas finas, un chorrito de oliva, sal y si se desea un poco más de jugo de limón.
Servir en una fuente el ceviche con las batatas y el maíz a gusto. Decorar con más cilantro.
Tips a tener en cuenta:
- Se puede comer de inmediato o dejar marinar de unos 10 a 15 minutos si se prefiere el pescado más cocido.
- Tradicionalmente se utiliza el maíz cancha, que es un maíz tostado. Pero si no conseguimos podemos cambiar por maíz blanco o amarillo al vapor o salteado.
- El pescado tiene que ser súper fresco.
- Sino se quiere tan picante se puede reemplazar el chile por algún morrón o pimiento rojo o verde.
- Se puede reemplazar el jugo de lima por naranja que también queda muy bien.
- Se le puede sumar mango, palta, o también agregar langostinos, mariscos o pulpo, todo ya cocido.
Comentarios