La CGT marcha hoy al ex ministerio de Industria: reclama frenar la apertura de importaciones

Una movilización de la CGT en una marcha anterior. La central obrera vuelve hoy a las calles en defensa de la industria nacional. (Foto: archivo Clarín Fotografía)

La CGT marchará este jueves hacia el edificio del ex ministerio de Industria, en el microcentro porteño, «en defensa de la Industria Nacional» y por una Argentina «con producción, empleo y desarrollo». Los sindicatos adheridos se concentrarán a las 15 en Diagonal Sur y Perú y desde allí avanzarán hasta el edificio.

La convocatoria, bajo el lema «Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también», la encabeza el triunvirato que conduce la central: Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio). «Frente a un modelo que deteriora el entramado productivo y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, el movimiento obrero vuelve a las calles», señalaron en sus redes sociales, donde pidieron a los trabajadores asistir con su ropa de trabajo y cascos.

Qué reclama la CGT al Gobierno de Milei sobre la industria

En declaraciones radiales, Sola sostuvo que el plan económico del presidente Javier Milei debería «permitir importar sin destruir la capacidad de producir y generar trabajo». «Necesitamos avanzar en una reforma impositiva que alivie la carga sobre la producción y el trabajo», agregó.

🏭 POR UNA ARGENTINA CON DESARROLLO PRODUCTIVO La industria nacional produce, genera trabajo y pone un plato de comida en la mesa de millones de trabajadoras y trabajadores argentinos. Con nuestra ropa de trabajo, nuestros cascos, nuestras herramientas, volvemos a colmar las calles para decir basta a este modelo que destruye el trabajo, nuestra industria y la soberanía productiva. 🗓️ 8 de octubre 🕒 15:00 📍 Diagonal Sur y Perú — CGT (@cgtoficialra) October 8, 2026

El cosecretario general también cuestionó las condiciones de la competencia con los productos importados: «Argentina no puede competir en igualdad de condiciones con productos fabricados bajo reglas laborales y estructuras de costos completamente diferentes a las nuestras».

La central denuncia que la apertura comercial que impulsan el Gobierno y el ministro de Economía, Luis Caputo, provoca un «proceso de desindustrialización, el cierre de pymes y la destrucción de miles de puestos de trabajo registrados», y define la gestión como un «modelo de persianas bajas».

Sin otras centrales, pero con la Marcha Federal Universitaria en agenda

Esta vez no acompañarán la movilización otras centrales obreras ni movimientos sociales ajenos a la CGT. Sí habrá confluencia la semana próxima: las dos CTA y los gremios universitarios marcharán el jueves 15 en la quinta Marcha Federal Universitaria, a la que se sumará la CGT.

La marcha coincide con la advertencia de Stellantis, fabricante de Peugeot y Fiat en el país, que no descarta cerrar sus dos plantas en la Argentina por los costos de producción y la apertura del mercado.