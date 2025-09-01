Paro universitario en Neuquén y Río Negro: todas las actividades confirmadas para este lunes y martes

Con septiembre inició también un nuevo paro universitario nacional de 48 horas. La medida fue convocada y anunciada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica) y otros gremios para continuar con el reclamo de recomposición salarial. Cuáles son las actividades confirmadas en Neuquén y Río Negro para este lunes y martes.

El nuevo paro se produce en un momento de tensión entre los gremios y el Gobierno nacional. Cabe recordar que el reclamo por un mayor financiamiento se intensificó con la aprobación en el Congreso de una Ley de Financiamiento Universitario, que busca la actualización automática del presupuesto pero que Javier Milei ha amenazado con vetar.

Los gremios manifestaron su intención de continuar con las medidas de fuerza si no obtienen respuestas sus reclamos, e incluso han evaluado la posibilidad de una nueva «Marcha Federal Universitaria» para visibilizar el conflicto.

Las actividades confirmadas en Neuquén y Río Negro: lunes y martes de paro universitario

Desde el gremio Adunc Comahue informaron que se sumarán a la convocatoria de paro nacional que inició este lunes y se extenderá hasta el martes 2 de septiembre.

«Continuamos con nuestro plan de acción gremial, exigiendo una urgente recomposición salarial. Las razones, las venimos denunciando hace mucho, pero cada vez son más urgentes», lanzaron en un comunicado.

Tras esto informaron que saldrán a la «calle a denunciar que mientras el gobierno de Milei cobra coimas, la Universidad se sostiene con salarios de pobreza y desfinanciada».

De acuerdo al cronograma de actividades, detallaron que el martes 2 de septiembre harán:

A las 10 en Cipolletti: un semaforazo y volanteada en la Ruta 22 y circunvalación

A las 10 en Neuquén: se reunirán en el monumento a San Martín. «Ciencia y Universidad: salimos a la calle a defenderlas. Volanteada y juegos.»

A las 10 en Bariloche: encuentro en el Hall del CRUB para una clase pública, «Las teorías sociológicas y su abordaje del deporte».

Si bien estas son las primeras actividades confirmadas, no descartan que haya más y por ello indicaron que irán actualizando la información en el transcurso del día.