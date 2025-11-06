Vuelos afectados por paro de controladores aéreos: ¿qué pasa este jueves con los servicios a Neuquén y Río Negro?

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lanzó un cronograma de paros para el mes de noviembre y de acuerdo a lo informado, este jueves 6 de noviembre se realizará la segunda jornada con medidas de fuerza. Existen probabilidades de que se compliquen los vuelos en Neuquén y Río Negro.

El cronograma de paro, según lo informado por el gremio, se extenderá a lo largo de nueve jornadas entre el 3 y el 30 de noviembre. Se harán paros con franjas de ocho horas de duración que afectarán los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.

Atepsa resaltó que a partir del lunes 3 de noviembre buscarán paralizar toda actividad de instrucción y capacitación del personal de EANA, así como también todas las comisiones de servicio que son fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

El sindicato señaló que la medida se tomó debido «al incumplimiento de acuerdos laborales», especialmente los relacionados con el Convenio Colectivo de Trabajo y la pauta salarial.

¿Qué pasa con los servicios a Neuquén y Río Negro?

El primer día de paro fue el lunes 3 de noviembre y se registraron algunas complicaciones en los vuelos nacionales. Sin embargo esta segunda jornada, por ahora, no se registraron demoras porque la medida de fuerza comenzará a partir de las 22 y se extenderá hasta las 6 del día viernes.

De acuerdo a los servicios programados para esa hora con destino a Neuquén y Río Negro, podrían quedar afectados los siguientes vuelos:

Desde Aeroparque a Neuquén: WJ 3171 – FO530

Desde Aeroparque a Bariloche: AR1690

Desde Neuquén a Ezeiza: WJ 3166

De Bariloche a Ezeiza: AR1681 – FO5245

De Bariloche a Aeroparque: AR1679

De Neuquén a Aeroparque: AR1651

Se garantizarán solo vuelos sanitarios, humanitarios, de estado y de búsqueda y salvamiento.

Cronograma del paro de controladores aéreos: días y horarios

Los días que quedan de paro, son los siguientes:

Domingo 9 de noviembre

Viernes 14 de noviembre

Lunes 24 de noviembre

Jueves 27 de noviembre

Domingo 30 de noviembre.

Todas las medidas comenzarán a partir de las 22 y se extenderán hasta las 6 del día siguiente.

Paro de controladores: el comunicado de EANA

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), se refirieron al paro como medidas «ilegitimas» y argumentaron que los dichos del sindicato sobre el no cumplimiento del acuerdo paritario «es falso». «El mismo se encuentra actualmente en plena ejecución y finaliza en diciembre», aclararon.

La empresa criticó la iniciativa de Atepsa y señaló: «Además de la afectación sobre los vuelos de carga, ATEPSA anunció que pretende paralizar, a partir del 3 de noviembre, todo tipo de instrucción y capacitación del personal de EANA, como así también todas las comisiones de servicio, las cuales son fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea».

Por último resaltaron que el «paro de Atepsa es netamente político» y concluyeron: «Estamos frente a un conflicto gremial que viene desde hace tiempo, donde la postura intransigente y extorsiva de la casta gremial kirchnerista no permite ningún tipo de acuerdo. La cúpula gremial nunca estuvo dispuesta a negociar, ya que solo buscan perjudicar».