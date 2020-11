Tras la apertura de la pesca, Neuquén busca habilitar todo el turismo

El gobernador Omar Gutiérrez señaló, hace unas semanas atrás que no cabe la posibilidad que Neuquén no tenga temporada turística de verano. Ayer comenzó la temporada de pesca que será una "prueba piloto" de cara a la temporada estival. Todavía no hay fechas, pero el propio gobernador anunció hoy que apuestan a que la temporada comience en diciembre.

"Vamos a trabajar fuertemente todo noviembre y prepararnos para el fin de semana largo del 8 diciembre, las fiestas y la temporada verano", aseguró el gobernador hoy en la inauguración de la estación transformadora Neuquén Norte.

También precisó que otro "paso turístico" será el 14 diciembre cuando suceda el eclipse total de sol que se espera que se vea de forma privilegiada desde la zona. "No va a ser la dimensión que estaba previsto pero sí va a ser motivo de tránsito ciudadano de neuquinas y neuquinos", confió el mandatario provincial.

Pero también Gutiérrez anunció que Neuquén contará con hospitales modulares para las zonas turísticas, como los que Nación ya instaló en en Bariloche y Las Grutas. Ellos, como explicó el gobernador, serán de baja complejidad, pero permirpan la realización testeos rápidos, la detección de primeros síntomas, y tareas de prevención, así como también contarán con un laboratorio integrado.

El gobernador Omar Gutiérrez participó esta mañana de la inauguración de la estación transformadora Norte de Neuquén. Allí se refirió a al vuelta del turismo. Foto: Oscar Livera.

El subsecretario de Turismo de la provincia, Germán Bakker, en diálogo con La Red señaló que Neuquén no fue incluida en las primeras provincias en recibir los 18 hospitales modulares de la primera etapa, pero que esperan que sea incluida en la segunda ronda. El funcionario precisó que esperan contar con tres módulos que dispondrán en Junín de los Andes "como control del acceso norte a los que es la parte sur de los lagos", en algún lugar en la zona Confluencia y también en el región del centro norte, que podría ser Zapala.

"La propuesta del programa de Nación apunta a localidades con amplio flujo de actividad turística. Nosotros hicimos una solicitud para dar cobertura a todos los lugares de la provincia donde sepamos que tenemos desplazamientos de personas, pero también va a estar condicionado pro la cantidad que nos autoricen", confió Bakker.

Respecto de la fecha en la que se podrá dar comienzo al turismo por fuera de la actividad pesquera, el subsecretario señaló que aún no está definida la fecha, ni las condiciones ya que eso se definirá tras analizar los primeros 15 días de la temporada de pesca.

"Nuestra prueba piloto está siendo la temporada de pesca" y que el "corte" se realizará el 15 de noviembre. "Tenemos que ver en estos 15 días como funciona la situación, cómo dan los indicadores sanitarios, como es receptado por los turistas esta cuestión, de manera de prever para diciembre una resolución semejante, después veremos las particularidades de Neuquén, a la que no solamente va a poner Río Negro sino a la que, de alguna manera, está planteada en todo el país", indicó Bakker. Río Negro anunció hoy que el turismo volverá a la provincia el 8 de diciembre y que no se exigirá el test de Covid negativo

Sobre la apertura de los camping, Bakker detalló que el "hay un protocolo de campings que está terminado hace casi un mes, que está en evaluación de Salud y esperamos tenerlo en esta semana".

Además comentó que "informalmente lo hemos anticipado a varios de los campings de la provincia", con lo cual una vez que el protocolo cuente con el visto bueno del ministerio de Salud, podrían abrirse los espacios para acampar en la provincia. También precisó que esperan que pueda ser el mismo para todos los campings incluso aquellos que están dentro de Parques Nacionales.

Casi 400 personas volaron a Neuquén en una semana

"La provincia de Neuquén está en el podio de los aeropuertos con mayores frecuencias”, destacó el gobernador Omar Gutiérrez. Es que un total de 377 pasajeros viajaron desde Ezeiza hasta la ciudad de Neuquén desde que la empresa Aerolíneas Argentinas reanudó los vuelos de cabotaje, el viernes 23 de octubre.

Cabe destacar, que en la primera etapa, los vuelos están reservados para trabajadores esenciales, para personas que necesitan viajar para realizar tratamientos o controles médicos, o para repatriados

Sobre los arribos de vuelos a la ciudad capital, Gutiérrez subrayó que “la provincia del Neuquén está en el podio de los aeropuertos con mayores frecuencias, desde que ha vuelto el transporte aéreo en el país” y agregó que “ahora se sumarán las frecuencias a Córdoba, Mendoza y Comodoro Rivadavia”.

También, como parte de los viajes que están habilitados, 309 personas -pertenecientes a 116 familias- fueron a sus viviendas de segunda residencia ubicadas en la microrregión Sur de la provincia. En este caso, se trató de viajes turísticos que se registraron desde su autorización -el 17 de octubre- hasta hoy, 2 de noviembre.

Al respecto, el gobernador Omar Gutiérrez destacó que “toda la provincia es turística” incluida su ciudad capital, y felicitó “todo el trabajo que ha permitido que ingresen 116 familias a sus hogares de segunda residencia, apalancando y fortaleciendo el desarrollo turístico de la provincia”.

Indicó que esas personas viajaron a residencias ubicadas en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Villa Traful y Meliquina.