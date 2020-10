Impiden el avance de la represa del Nahueve y hay tensión por inminente desalojo

Los miembros de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino realizaron ayer una caminata con los vecinos de Villa del Nahueve y Los Carrizos. Descubrieron que comenzaron a avanzar con las obras de la central mutipropósito que se pretende instalar sobre el río.

Los ambientalistas denunciaron que hay ingreso de camiones provenientes de San Luis que no cumplen con las medidas de circulación. Por tal motivo, decidieron acampar en el lugar e impedir el ingreso de transporte pesado de la empresa privada que realiza las obras. Sólo permiten el paso de vehículos que no estén vinculados a la construcción de la represa.

Las asambleas se oponen a la construcción de la microcentral porque no se consultó a las comunidades involucradas, porque consideran que no hay una necesidad energética y que la obra afectará a la naturaleza.

Foto: Gentileza

Sabrina Calfunao, miembro de la Asamblea Permanente por el Agua afirmó que -hace unas horas- la policía provincial se presentó en la zona de obra sobre el río Nahueve, para notificarlos de que existe una denuncia y que hay una orden de la fiscalía para efectuar el desalojo.

Calfunao aseguró que entre los manifestantes hay una mujer embarazada y niños y niñas.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que hay un orden para desalojar el puente, y que las 15 personas que estaban allí fueron intimadas.

La abogada de la asamblea, Gisella Moreira explicó que la fiscalía firmó anoche la orden de desalojo de los vecinos que se encuentran en las inmediaciones del puente de ingreso la comisión de fomento de Villa del Nahueve.

Moreira se sorprendió por rápido el avance de la denuncia. Mencionó que en agosto los vecinos presentaron una denuncia por el ingreso de vehículos de la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI) que provenían de Neuquén capital. Las personas que descendían de los autos, no utilizaban barbijo y no realizaban el aislamiento de 14 días. Sin embargo, esa denuncia no ha tomado curso.