José «Pepe» Mujica: “La Argentina duele» y «tiene una enfermedad de odio muy grave”

Pepe Mujica sobre las clases presenciales: "No se va a descuajar la educación por 15 días de escuelas cerradas".

"Creo que la Argentina tiene una enfermedad muy grave: el odio, que está introducido en la percepción político y social", dijo el ex presidente uruguayo en su columna de opinión de los jueves en una radio porteña (Radio 10, “Mañana Sylvestre”, programa conducido por Gustavo “Gato” Sylvestre) "El odio corta de entrada toda posibilidad de intercambio de diálogo", añadió en relación al accionar de la oposición.

Y consideró que: "Hay que tener tolerancia intelectual que determina conductas donde se pueda acordar, discrepar, en un tono de altura donde se evita la ofensa gratuita". "La Argentina duele, cuando uno la ve de lejos duele", señaló.

En medio del conflicto por la presencialidad en las aulas, José “Pepe” Mujica, el expresidente de Uruguay, aseguró que la discusión es "infantil" y abogó por la virtualidad frenar la segunda ola de coronavirus.

En relación a las clases presenciales dijo: "Yo creo que es una discusión infantil. Naturalmente la educación presencial en la primera etapa de la vida es muy importante, pero no creo que se vaya a descuajar la educación porque esté 15 días o un mes que cierren las escuelas", dijo el ex mandatario.

Para Mujica, la presencialidad puede retomar en cuanto las condiciones mejoren y se pueden modificar los periodos vacacionales para recuperar lo que se perdió. "Lo que se pierde hoy se puede recuperar mañana si hay un poco de actitud abierta con respecto a la organización del trabajo", señalo.

En ese sentido, el ex mandatario explicó que en la secundaria o en la universidad la educación virtual es algo más tangible que se usa en todo el mundo. "En el futuro no va haber que transferir conocimiento, el conocimiento está en la máquina. Lo que va haber es la capacidad de saber elegir, discernir, pensar. Para bien o para mal, no vamos a escapar del devenir de la civilización digital que ya está impuesta", dijo.

Sobre la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina, Mujica aseguró que "es un aliciente", y señaló que: "Es lamentable que América Latina no haya podido encarar la producción de vacunas antes".