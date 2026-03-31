Adorni suspendió su conferencia tras la ampliación de la denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suspendió la conferencia de prensa luego de que diputados nacionales de la oposición ampliaron la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y solicitaron nuevas medidas de prueba vinculadas a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

La presentación fue realizada por los legisladores Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, quienes pidieron que se cite a declarar a la escribana Adriana Nechevenko. La profesional intervino tanto en la compra del departamento como en la adquisición previa de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Según la denuncia, el departamento fue adquirido en noviembre del año pasado, apenas dos semanas después de que Adorni asumiera su cargo, y escriturado por un valor de 230 mil dólares, pese a que su precio original rondaba los 340 mil.

Uno de los puntos que genera sospechas es el financiamiento de la operación: la compra se habría concretado mediante una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares otorgada por las propias vendedoras del inmueble, dos jubiladas que, según trascendió, negaron conocer al funcionario o haberle prestado dinero.

Para los denunciantes, este mecanismo podría haber sido utilizado para justificar una adquisición que no se condice con los ingresos declarados. “Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”, sostuvo Paulón.

El inmueble, ubicado sobre la calle Miró, cuenta con casi 200 metros cuadrados y cochera, en una de las zonas más cotizadas del barrio.

La causa se suma a otras controversias que involucran al jefe de Gabinete, entre ellas viajes al exterior, el uso de vuelos privados y la existencia de una propiedad en un country que no habría sido incluida en su declaración jurada.

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación para determinar la evolución patrimonial del funcionario y si existieron irregularidades.

Desde el entorno de Adorni rechazan las acusaciones y aseguran que no hay inconsistencias. El funcionario sostiene que su patrimonio es producto de más de dos décadas de actividad en el sector privado y que toda la documentación está a disposición de la Justicia.

Con información de N.A