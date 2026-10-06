Caso Loan Peña: este miércoles declara María Caillava, la mujer señalada por el excomisario por el supuesto atropello del niño

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumará este miércoles una declaración clave: la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava hablará por primera vez en la causa que investiga la sustracción y el ocultamiento del niño, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

Su audiencia llega tras el testimonio del excomisario Walter Maciel, quien la acusó -junto a su marido, Carlos Pérez, y a Laudelina Peña- de haber atropellado al menor y ocultado su cuerpo.

Juicio por Loan: declara María Victoria Caillava

María Victoria Caillava, esposa del militar Carlos Guido Pérez, será la cuarta imputada que comparecerá en el debate oral y público. Previo a ella, prestaron testimonios el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.

De acuerdo a la información brindada por medios correntinos, el fiscal federal Carlos Schaefer citó también a tres efectivos de la Policía Federal: José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Cushaw.

El juicio por Loan sumará otra jornada el jueves 8 de octubre donde expondrán ante el Tribunal Federal de Corrientes Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava y miembro de la PFA; Mario Justo González, apodado «Guacha»; y la policía Silvana Beatriz Romero.

La declaración de Walter Maciel en el jucio por Loan Peña

Si bien la Justicia determinará la veracidad de los dichos de Maciel, el comisario insistió durante la audiencia en que a Loan lo habrían atropellado y que posteriormente ocultaron su cuerpo. «No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes», expresó y tras esto apuntó: «Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña».

Desaparición de Loan: la hipótesis de Maciel

El momento de mayor impacto en su declaración llegó cuando Maciel planteó su hipótesis de lo que pasó y aseguró que el niño fue víctima de «un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento». «No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes», afirmó.

El excomisario aseguró que desde el 13 de junio sospechó de Laudelina y que en reiteradas oportunidades pidió su detención. En ese sentido, cuestionó los cambios en las declaraciones de la mujer y le habló directamente durante su exposición en la sala del Escuadrón de Gendarmería: «Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?«.

Maciel sostuvo que la tía del pequeño desvió la búsqueda durante las primeras horas de la investigación y que con ello, «le hizo mal a la causa». «El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava«, ejemplificó y agregó que según su hipótesis, el objetivo de la mujer era hacer que los investigadores continuaran buscando a Loan en lugares del campo donde no estaba.

Sobre el final, el comisario también defendió a otros tres imputados y afirmó: “Benítez, Ramírez y Millapi no tienen nada que ver”.