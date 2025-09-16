De héroe a acusado: el policía que salvó a una mujer en Roca fue condenado por falsificar 24 cédulas judiciales

Un sargento de la policía de Río Negro aceptó su responsabilidad respecto a la acusación por falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras un acuerdo. Es decir que, al miembro de la fuerza se lo había imputado por firmar cedulas judiciales fraudulentamente y terminó admitiendo los cargos para obtener un proceso abreviado, evitando un juicio común. Hace unos días, el efectivo había sido felicitado por su accionar tras salvar a una mujer en un incendio en Roca.

La causa que reveló el Ministerio Público Fiscal detalló un patrón de conducta irregular: en al menos 24 oportunidades, Roberto Carlos Mora falsificó firmas y documentos oficiales vinculados a cédulas de notificación judicial, simulando haber cumplido con diligencias que nunca realizó. El reconocimiento de los hechos por parte del acusado allanó el camino para una resolución más rápida, evitando un juicio común.

El desarrollo de la audiencia

La audiencia, presidida por el juez Sandro Martín, se llevó a cabo en Roca con la presencia del fiscal Marcelo Ramos, el defensor Oscar Mutchinick y el propio imputado. El fiscal detalló que los hechos ocurrieron entre julio de 2022 y agosto de 2024, mientras Mora se desempeñaba como notificador en la comisaría 21 de la ciudad.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el policía insertó firmas, aclaraciones y números de DNI falsos en las cédulas judiciales. De ese modo, pretendía dar apariencia de haber cumplido con la notificación de testigos, denunciantes o imputados, cuando en realidad había omitido realizar la tarea encomendada.

Documentos y pericias

En la investigación se presentaron actas de notificación, denuncias y cédulas vinculadas a múltiples legajos. Entre ellas, se incluyeron causas registradas entre 2020 y 2024. El material fue respaldado por un peritaje caligráfico realizado por un especialista judicial, quien confirmó que las firmas atribuidas a los notificados no eran auténticas.

«Lo hizo con la finalidad de dar apariencia de que dichas cédulas habían sido recepcionadas por sus destinatarios y así evitar realizar una tarea que que por asignación le correspondía», dijo el fiscal.

Además, Ramos detalló que buscaba evitar concurrir al domicilio de la persona a citar o realizar un relevamiento y posterior informe del motivo por el cual la persona no pudo ser notificada personalmente. «De esta forma insertó de manera deliberada en dichos informaciones inexactas concernientes a hechos que dichos documentos debían probar», dijo.

Además, testigos directos y personal policial de la comisaría 21 confirmaron el rol de Mora y el incumplimiento de sus deberes. Otro testigo aportó información clave sobre las tareas que debía cumplir el imputado.

El acuerdo de juicio abreviado y la condena

El proceso judicial se resolvió mediante la figura del juicio abreviado. Mora aceptó la responsabilidad penal de los hechos, lo que permitió a la fiscalía y la defensa acordar una pena menor, de ejecución condicional. La condena establecida fue de 1 año de prisión en suspenso y 2 años de inhabilitación para ejercer cargos administrativos dentro de la Policía de Río Negro.

El tribunal impuso además reglas de conducta que el sargento deberá cumplir durante dos años: mantener un domicilio fijo, sostener empleo, realizar presentaciones periódicas ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL), no consumir alcohol ni estupefacientes en lugares públicos y abstenerse de cometer nuevos delitos.

Un fallo con impacto institucional

La falsificación de documentos judiciales no solo perjudicó a las personas involucradas en las causas, sino que también afectó la confianza en los procedimientos oficiales. La Justicia destacó que el accionar de Mora alteró la fe pública y generó un perjuicio procesal significativo.

Con la aceptación del imputado y la homologación del tribunal, la condena quedó firme en la misma audiencia tras haber renunciado a los plazos procesales para presentar recursos. Ahora será el Juzgado de Ejecución Penal el encargado de controlar que se cumplan las pautas impuestas.

Tras un heroico rescate, el policía condenado había sido felicitado por salvar a una mujer en pleno incendio

Un heroico rescate se registró el martes pasado en Roca. El mismo efectivo de la Policía de Río Negro salvó a una mujer que había quedado atrapada en su casa en medio de un incendio.

El hecho ocurrió a las 14, en una vivienda ubicado sobre la calle Rosario de Santa Fe, en la zona norte de la ciudad. Allí, se desencadenó un incendio que obligó un rápido despliegue de bomberos voluntarios y personal de la Comisaría 21°.

Apenas arribaron, un efectivo tuvo que ingresar a la propiedad envuelta en llamas, ya que adentro había una mujer de 77 años sola y desorientada, y logró retirarla del lugar.

El propio gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lo había felicitado en sus redes sociales: «El sargento Roberto Carlos Mora arriesgó su vida para rescatar a una vecina mayor que había quedado atrapada en su casa en medio de un incendio. Gracias a su rápida acción, la mujer fue puesta a salvo y hoy está siendo atendida en el hospital. Mi reconocimiento a él, a los bomberos y a todo el personal que actuó con valentía y responsabilidad».