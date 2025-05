Fue condenado por intentar matar a su expareja en Regina: pidieron una pena de más de 12 años

En noviembre de 2023, una mujer sobrevivió a un intento de femicidio. Su expareja intentó prenderla fuego en Regina. El juicio, que se desarrolló en los tribunales de Roca, transitó la etapa de cesura. La Fiscalía extendió su solicitud: 12 años y medio de prisión. Además, solicitaron la prórroga de la medida cautelar que tiene al imputado detenido.

Este viernes 16 de mayo se conocerá formalmente la sentencia. Pero ya hubo un veredicto: el tribunal había declarado culpable por unanimidad al acusado. La Fiscalía, a cargo del fiscal Agustín Bianchi y la fiscal en jefe, Teresa Giuffrida, pidieron que se le impongan 12 años y 6 meses de prisión.

La etapa de cesura: pedido de 12 años y medio

Durante la audiencia de este martes, Bianchi sostuvo que las pruebas eran contundentes. La víctima sobrevivió de milagro, y las secuelas físicas y psicológicas todavía la acompañan.

El hecho por el cual fue declarado penalmente responsable fue calificado como constitutivo de los delitos de «violación de domicilio, tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género y el delito de incendio».

Es decir que, los cargos que le adjudicaron fueron por la tentativa de femicidio. No se trató de una agresión aislada. Hubo una historia previa de control, amenazas y violencia verbal. En esa escalada, el fuego fue la culminación del horror.

Además, se presentó una sentencia informada desde el Registro Nacional de Antecedentes de Reincidencia, donde tenía una condena del 29 de abril del 2022, caratulado como desobediencia lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, robo y privación ilegítima de libertad.

Allí se lo declaró como materialmente responsable con una condena que ordenaba el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de 2 años: fijar y mantener actualizado el domicilio, la obligación de presentarse ante el IAPL una vez cada 3 meses, abstenerse de consumir estupefacientes de abuso de bebidas alcohólicas y una prohibición de acercamiento a un radio de 50 metros de la víctima y a 200 metros de su domicilio. También, regía una prohibición de todo tipo de contacto hacia esta persona.

La víctima tenía una dificultad en la vista porque «no veía de un ojo y, a pesar de ello, el imputado con un destornillador acometió no solamente para matarla, sino puntualmente en la cara cercano al ojo, lo cual hace que casi pierda la vista en su totalidad», dijo el fiscal.

«Entiendo que esto debe ser valorado especialmente como grave por cuanto que estamos hablando de un hecho sumamente grave por cuanto que la extensión del daño también se ha prolongado por todo este tiempo porque esto generó dificultades a la víctima en este caso», profundizó la fiscalía.

Por todo ello, el Ministerio Público Fiscal pidió una pena de 12 años y 6 meses, en línea con la gravedad del hecho al tratarse de la misma víctima. Bianchi también pidió la prórroga de la preventiva que vence el próximo 21 de mayo.

La defensa no coincide y anticipó la apelación

Jessica Carrasco Méndez, abogada defensora del acusado, por su parte, ya anticipó que no comparte en absoluto la posición del tribunal y que apelará la sentencia. «Vamos a bregar por la inocencia de nuestro asistido”, expresó su abogada.

Para la defensa, hubo errores en la valoración de la prueba y aún hay margen para discutir la calificación legal del hecho. «Estoy en completo desacuerdo al pedido de 12 años de prisión propuesto por la Fiscalía», dijo Carrasco Méndez.

Al no mencionar una solicitud de pena, los jueces deberán interpretar la pena aplicable sería la mínima para esta calificación, siendo una escala penal aplicable que ronda entre los 10 y los 27 años.

Sobre el pedido de prórroga de la medida cautelar, la defensora refirió a las condiciones en las que se encuentra detenido su cliente. «Estuvo en la comisaría Quinta bajo condiciones deplorables de convivencia, con más de 10 personas en el mismo calabozo por varios meses», detalló.

Después, sostuvo que permaneció un tiempo en la comisaría de Godoy y acusó que el personal policial «hurtó sus bienes y todavía estamos en busca de su ropa, teléfono, y dinero». «No recibía alimentos. Sin tener una condena efectiva, esta persona ha sufrido una detención realmente deplorable», insistió la abogada.

Si bien ahora transita la medida en el Penal 2 de Roca, Carrasco Méndez dijo que «no tiene abrigo, no le dan colchón, no tiene ropa, tampoco poco tiene celular para hablar con su familia y es una constante el maltrato».

Prórroga de la prisión preventiva

En este contexto, el tribunal compuesto por los jueces Gastón Martín, Verónica Rodríguez y, quien preside, Fernando Sánchez Freytes, resolvió por unanimidad hacer lugar al pedido de la Fiscalía para extender la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

«Entendemos que la declaración de culpabilidad por unanimidad dictada por el cuerpo, que sin perjuicio de que va a ser revisada, es un paso procesal muy importante que acrecienta el peligro de fuga», dijo el presidente del tribunal

Además, explicó que tomaron en consideración la naturaleza de los delitos cometidos, la forma en que fue llevado a cabo el hecho, el comportamiento que tuvo con posterioridad y que fue señalado por la propia policía cuando trata de huir del lugar. Todo esto agravó aún más su situación procesal.

«Se trata de delitos de género en donde el Estado pide un reforzamiento a raíz de convenios internacionales para poder llevar a juicio, poder sancionar y castigar estas ilicitudes», agregó Sánchez Freytes.

El recuerdo del hecho: noviembre de 2023

Todo ocurrió en noviembre de 2023, en una vivienda del barrio 25 de Mayo de Regina. Los hechos narrados arrojan a que «el imputado habría ingresado al domicilio, sin el consentimiento de la ex-pareja, una vez adentro la amenazó y le habría producido diverso tipo de lesiones”, explicó el equipo fiscal cuando se realizó el control de acusación.

Así quedó la vivienda tras el incendio. Foto Archivo.

No conforme con eso, roció con combustible y prendió fuego la casa. Ella logró escapar, malherida. Vecinos la asistieron y llamaron a la policía. El acusado sufrió quemaduras al intentar provocar el incendio.

El proceso avanzó y ya hubo una declaración de culpabilidad. Ahora resta la definición final sobre la pena.

La sentencia: lectura confirmada por Zoom

La lectura de la parte dispositiva de la sentencia se realizará el viernes 16 de mayo a las 10:30 horas. Se hará por Zoom, con acuerdo de las partes. El resto del fallo estará disponible de forma protocolizada en el sistema judicial. Con esto, se dará por cerrada esta etapa del proceso.

Mientras tanto, el acusado seguirá preso. La defensa apelará. Por lo pronto, la decisión judicial fue prorrogar la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.