Imputaron a un hombre que amenazó a su expareja y le habría pegado a dos policías en El Bolsón

Un hombre fue imputado por hechos ocurridos el 18 de octubre de 2025 en El Bolsón, donde habría amenazado a su entonces pareja y prendido fuego objetos dentro de la vivienda, generando preocupación por el riesgo que esta acción implicaba. Además, está acusado de agredir a dos policías que acudieron al lugar tras un llamado al 911.

La fiscalía sostuvo que cuenta con diversas pruebas para respaldar la acusación, entre ellas actas policiales, informes médicos del centro de salud Intecnus, denuncias de la víctima y de los agentes afectados, material fotográfico, un informe de salud mental y una resolución del Juzgado de Paz que dispuso su exclusión del domicilio y la prohibición de acercamiento.

Por su parte, la Defensa Pública Penal señaló que el imputado no declarará en esta etapa procesal y sostuvo que tiene una versión distinta de lo sucedido.

Afirmó que el hombre habría sido golpeado durante el procedimiento policial y que fue atendido por profesionales de la salud, presentando hematomas y dolores persistentes. También manifestó diferencias respecto de la teoría del caso y la valoración de antecedentes.

El Juez de Garantías dio por formulados los cargos por amenazas simples y atentado agravado contra la autoridad, y fijó un plazo de investigación de cinco meses, hasta el 4 de mayo de 2026.

Además, impuso como medida cautelar la prohibición de contacto con la víctima, vigente hasta esa misma fecha, debido al contexto de violencia de género y la situación de vulnerabilidad de la mujer.