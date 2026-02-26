La Justicia habilitó la continuidad del juicio contra expresidente de la CEB en Bariloche

El expresidente de la CEB, Carlos Aristegui (centro), restituyó el dinero que había pagado a través de la CEB a una consultora, pero igual la cooperativa quiere llevarlo a juicio. Foto: Archivo/ Chino Leiva

El expresidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) Carlos Aristegui se quejó de la persistencia de la actual conducción de esa entidad en llevarlo a juicio por supuestas contrataciones irregulares. «Es una persecución pública para sacarme del juego político de la cooperativa y no forma parte de la democracia”, denunció durante una nueva audiencia en los tribunales barilochenses.

Aristegui y su abogado defensor hicieron todo lo posible para desactivar la causa por defraudación que le inició la conducción actual de la cooperativa, pero la Justicia no atendió sus razones y dejó abierta la vía para que la querella continúe con la demanda, sin participación de la fiscalía.

Aristegui presidió la CEB durante cinco años, en representación de la lista Blanca. Está acusado de causar un perjuicio económico a la CEB cuando en 2024, tras perder las elecciones y antes de dejar el cargo en manos del actual presidente Alejandro Pozas (lista Roja), pagó una consultoría con fondos de la empresa para evaluar un posible atajo jurídico que le permitiera permanecer en el cargo.

Aristegui aceptó la irregularidad y devolvió en octubre pasado los 2.420 dólares que costó la contratación, con acuerdo del fiscal Guillermo Lista, y bajo la figura de un “criterio de oportunidad”. El asesor letrado de la CEB Ernesto Saavedra reclamó y obtuvo el derecho a continuar con la causa en busca de una condena penal.

La querella ya tenía un primer aval

En una primera audiencia, hace un par de semanas, el juez de Garantías Víctor Gangarrosa aceptó la llamada “conversión de acción pública en privada”, lo cual habilita a la querella para insistir con la acusación más allá del desistimiento de la fiscalía.

Pero los abogados defensores Martín Govetto y Tomás Soto recurrieron la decisión, con un ataque contra la “legitimación activa” de Saavedra como apoderado. Alegaron que no contaba con una autorización expresa del Consejo de Administración de la Cooperativa para impulsar la “conversión”, sino solo de su actual presidente.

También sostuvieron que por el “principio de los actos propios” el abogado querellante había incurrido en una contradicción, ya que en una de las audiencias preliminares había dicho que se declararía conforme con un “criterio de oportunidad” que incluyera la devolución del dinero. Y luego desechó esa vía alternativa.

El juez de revisión Marcos Burgos se tomó un par de días para evaluar la intrincada controversia y hoy le bajó el pulgar a la pretensión de Aristegui, quien continuará bajo investigación y se encamina ahora a enfrentar una “formulación de cargos” por administración fraudulenta.

La rivalidad política en la CEB pone en aprietos a Aristegui

Saavedra subrayó que “la ley autoriza la continuidad del proceso” y reclamó la ratificación de su derecho a mantener abierta la causa. Sostuvo que el pago realizado el 17 de octubre pasado por Aristegui se realizó con “oposición de la querella”, en una postura aprobada con la debida formalidad por el Consejo de Administración de la CEB.

En cambio el defensor Govetto atacó la “legitimación activa de Saavedra” y dijo que no tenía “poder” que lo habilitara para promover la “conversión de la acción penal” y sostener la imputación.

De la audiencia de revisión también participó el fiscal Lista, aunque ya no es parte, y relató los términos en los que se acordó “el criterio de oportunidad”. Sostuvo que para el ministerio público fiscal resultó suficiente la devolución de los fondos por parte de Aristegui, dado que el conflicto “era esencialmente patrimonial” y quedaba de esa forma “totalmente superado”.

Saavedra en cambio dijo que no había sido “controvertida” la existencia del delito por parte del exdirectivo y justificó el rechazo al criterio de oportunidad. Su interés está puesto ahora en llevarlo a juicio y obtener una condena.

El juez Burgos aceptó las razones del querellante y dio por válidas las constancias emitidas por el actual órgano de conducción de la Cooperativa para que insista en la persecución penal. También desechó la impugnación de la defensa por el principio de los actos propios, ya que la supuesta conformidad que en su momento expresó Saavedra sobre la devolución del dinero como compensación suficiente, no estaba debidamente documentada.

De ese modo, la insistencia del representante de la CEB tuvo su premio y podrá mantener la acusación contra Aristegui, aunque sin ampliarla a otros hechos, según advirtió Burgos en su dictamen.