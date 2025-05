«Lo quería como a un hijo»: lo apuñaló tras una pelea en el Día del Padre en Roca y pidieron 11 años de prisión

El último Día del Padre terminó en tragedia en Roca. Una reunión entre amigos, marcada por años de convivencia y vínculos casi familiares, derivó en una discusión fatal que se cobró la vida de Segundo Crisolfo Méndez. Su agresor, Carlos Gabriel Quezada, fue condenado por homicidio. Esta semana se desarrolló la audiencia de cesura, en la que la fiscalía pidió 11 años de prisión efectiva.

«Lo quería como a un hijo«, repitieron familiares y testigos sobre la relación entre la víctima y el imputado. Quezada vivía en una casa que le prestaban los Méndez, comían juntos, compartían asados, reuniones y afecto. Pero aquel domingo, 16 de junio de 2024, algo cambió para siempre.

La fiscalía pidió 11 años de cárcel

Durante su alegato, el fiscal Gastón Britos Rubiolo detalló las razones por las que solicitó una pena de 11 años de prisión efectiva. Si bien reconoció que el imputado no tenía antecedentes penales y mostró buen comportamiento durante el juicio, consideró que los elementos agravantes eran mucho más significativos.

Entre los factores que el fiscal valoró se encuentra la edad de Quezada —una persona adulta, con capacidad de comprender la gravedad de sus actos—, la relación de cercanía con la víctima, y la manera en la que se cometió el hecho: una puñalada directa al pecho, con habilidad y conocimiento del uso del cuchillo, según lo declararon testigos.

Además, remarcó que tras herir mortalmente a Méndez, Quezada huyó del lugar, sin intentar ayudar ni llamar a una ambulancia. Recién se entregó al día siguiente. “Lo abandonó a su suerte», expresó el fiscal.

«Le quedaban muchos años por vivir»

El fiscal también se refirió a la víctima, Crisolfo Méndez, un hombre de 66 años que, aunque jubilado, seguía trabajando con su pareja en el cuidado de animales y mantenía una vida activa. “Le quedaban muchos años por delante”, sostuvo Britos Rubiolo, y recordó que el impacto emocional en la familia fue profundo: varios miembros recurrieron a atención psicológica.

La pareja de Méndez, declaró en el juicio que no solo perdió a su compañero de vida, sino también al sostén emocional y económico de su hogar. “Vivíamos y trabajábamos juntos”, afirmaron con dolor sus familiares ante el tribunal.

La defensa pidió la pena mínima

Desde el otro lado, Miguel Zeballos, defensor de Carlos Quezada, pidió que se imponga la pena mínima de 8 años, prevista por el artículo 79 del Código Penal para los homicidios simples. Argumentó que no existió premeditación ni intención homicida, sino que todo ocurrió en el marco de una discusión y un estado de ebriedad compartido.

«El hecho sucedió durante el festejo del Día del Padre. Habían estado tomando juntos. No podemos decir que esto fue algo premeditado», sostuvo el defensor, y agregó que, para él, Quezada actuó en defensa propia durante una trifulca.

También cuestionó la interpretación fiscal sobre la supuesta habilidad con cuchillos: «Una puñalada la puede dar cualquier persona. No hace falta ser un experto. Más en una situación de confusión y alcohol«. Y pidió que se contemple la trayectoria de vida del acusado: sin antecedentes, trabajador, padre de tres hijos, y con más de 40 años sin delitos.

«Yo me fui porque me echaron»: la declaración del condenado

Durante el juicio, Quezada también hizo uso de su derecho a declarar. En sus palabras, sostuvo que no supo en ese momento que Méndez había muerto. «Yo los vi parados a ellos, por eso me fui. No es que lo dejé tirado. Me asusté. Me dolía mucho la cabeza, me sangraba, tenía la mano hinchada. Me fui con mi sobrino«, dijo ante los jueces.

Aseguró que se enteró de la muerte de Crisolfo recién al día siguiente, por comentarios de los vecinos y la presencia policial. Luego, según su defensa, se presentó voluntariamente.

Un vínculo de años que terminó en tragedia

El caso conmocionó a vecinos del barrio Alta Barda. No se trataba de desconocidos, sino de personas que compartían techo, mesa y afecto. Quezada había sido acogido por Méndez, quien le ofreció una vivienda para vivir. Incluso lo llevaba a reuniones familiares, como si fuera parte del círculo íntimo.

Pero el 16 de junio, el Día del Padre, esa historia se quebró para siempre. Según testigos, tras una discusión, Quezada tomó un cuchillo y atacó a Méndez con una puñalada certera. Lucas intentó intervenir, pero no logró detenerlo.

El juicio llegó a su fin

El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Pellizzon, Maximiliano Camarda y Gastón Martín, escuchó esta semana los alegatos de cesura. La fiscalía sostuvo su pedido de 11 años de prisión efectiva, mientras que la defensa solicitó el mínimo legal. Ahora, resta que el tribunal delibere y decida.

La audiencia final fue convocada para el viernes 9 de mayo a las 12 del mediodía, momento en que se leerá el veredicto.

Una tragedia que dejó heridas abiertas

Mientras la Justicia define los años de encierro que deberá cumplir Carlos Quezada, la familia de Crisolfo Méndez intenta sobreponerse al dolor. La pérdida de un padre, una pareja, un abuelo, deja una huella que no se mide en años de prisión.

Para quienes lo conocían, el crimen fue una traición imposible de entender. «Lo consideraba como un hijo», repitieron. Pero esa tarde, la cercanía se volvió distancia, y la amistad, tragedia. En la última audiencia, la impotencia se apoderó de sus familiares que hasta interrumpieron el pedido de pena del abogado defensor y obligó al presidente del Tribunal a ordenar la sala.