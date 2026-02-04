El intendente de Cinco Saltos pidió la renuncia de un funcionario tras la denuncia por contrataciones irregulares y pagos millonarios

El intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi confirmó que pidió la renuncia del secretario de Hacienda y Gobierno, Sebastián Crespo, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones de servicios municipales. La medida fue comunicada mediante un parte oficial y se presentó como una decisión administrativa preventiva.

Desde el Ejecutivo indicaron que el jefe comunal se puso nuevamente a disposición de la Justicia para entregar la documentación requerida y colaborar con el avance del expediente que se tramita en la Fiscalía.

El pedido de renuncia y la explicación del intendente de Cinco Saltos

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el mandatario explicó que la decisión se tomó para «no entorpecer la investigación» luego de que reaparecieran planteos en redes sociales y nuevas presentaciones judiciales vinculadas al mismo tema. «Le pedí que se separara del cargo hasta que esto se resuelva», señaló.

Rossi remarcó que la denuncia actual guarda relación con la que se había formulado semanas atrás y que su postura es permitir que la Justicia avance sin interferencias. «Yo me pongo a disposición al 100% de la Justicia que es quien tiene que decidir», sostuvo.

También afirmó que, a su entender, los trabajos cuestionados pueden acreditarse con documentación administrativa.

El intendente agregó que se encuentra reordenando de manera transitoria el área económica mientras se define un reemplazo y subrayó que continuará enfocado en la gestión. «Mi responsabilidad es seguir trabajando por el pueblo y presentar todo como corresponde», indicó.

El intendente de Cinco Saltos fue denunciado penalmente por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos millonarios

La investigación se inició a fines del año pasado a partir de una denuncia presentada por dos vocales del Tribunal de Cuentas municipal. En ese escrito se pusieron bajo revisión contrataciones y pagos por presuntas irregularidades detectadas durante 2024 y 2025. La presentación fue ingresada el 26 de diciembre ante la Fiscalía local.

La denuncia también alcanza al secretario de Hacienda y Gobierno, y al secretario de Obras Públicas. Fue impulsada por los vocales Omar Torres y Gabriela Dergo, quienes solicitaron la investigación de una operatoria vinculada a un proveedor municipal.

Los denunciantes plantearon dudas sobre la documentación respaldatoria de algunas operatorias y pidieron que se analice el destino de recursos municipales y la legalidad de ciertos procedimientos administrativos.

A comienzos de enero, el propio intendente respondió a esas acusaciones, rechazándolas y señalando que presentaría toda la información ante la Justicia. En ese momento sostuvo que situaciones similares en años anteriores habían sido archivadas. “El año pasado pasó exactamente lo mismo. Hubo cuatro o cinco denuncias penales y todas pasaron a archivo. El tiempo me volverá a dar la razón”, señaló.

La ampliación de la denuncia y los nuevos planteos

En los últimos días,la abogada Gabriela Prokopiw, en una ronda de prensa, informó públicamente que amplió la denuncia penal inicial y presentó nueva documentación ante la Fiscalía junto a los vocales del Tribunal de Cuentas.

La letrada recordó que la presentación original fue realizada el 26 de diciembre por los vocales Gabriela Dergo y Omar Torres y señaló que la acusación apunta a presuntas maniobras de administración fraudulenta dentro del Ejecutivo municipal.

En ese marco, también relató la situación de un joven que figura como proveedor en registros oficiales y que, según su exposición pública, desconocía haber firmado contratos o haber facturado montos millonarios. La abogada indicó que esta persona se presentó voluntariamente y manifestó que su firma «no coincidía con la documentación existente».

Además, sostuvo que el joven pidió intervenir formalmente en la causa al considerar que sus datos personales habrían sido utilizados sin su consentimiento, y que aportó elementos que ahora forman parte del análisis judicial.