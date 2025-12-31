Navidad violenta en Chos Malal: seguirá detenido el imputado por la agresión que dejó grave a un joven

La Justicia de Neuquén confirmó la prisión preventiva de un hombre imputado por una violenta agresión ocurrida durante la mañana de Navidad en la costanera de Chos Malal, que dejó a la víctima internada en estado crítico.

La decisión fue adoptada por un tribunal revisor, que además dejó sin efecto una medida previa que imponía a la fiscalía una responsabilidad funcional vinculada a las condiciones de detención del acusado.

El ataque en la costanera

El hecho ocurrió el 25 de diciembre, alrededor de las 7 de la mañana, cuando el imputado atacó a un joven que se encontraba en una situación de vulnerabilidad producto de la ingesta de alcohol. Según la acusación fiscal, lo golpeó reiteradamente en la cabeza y el rostro, incluso cuando la víctima ya estaba en el suelo e imposibilitada de defenderse.

Tras la agresión, el acusado se dio a la fuga y fue detenido horas más tarde en el paraje Chapúa, ubicado a unos 30 kilómetros del lugar del ataque. La víctima permanece internada con asistencia respiratoria mecánica y su estado de salud es crítico.

La acusación y la medida cautelar

La fiscal del caso, Natalia Rivera, imputó al acusado por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía. No obstante, aclaró que la calificación legal podría agravarse a lesiones gravísimas o tentativa de homicidio, de acuerdo con la evolución del estado de salud del joven atacado.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por un mes, fundamentando el pedido en la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, solicitud que fue inicialmente avalada por la jueza de garantías Carolina González.

La revisión del tribunal

Durante la audiencia de revisión, la defensa pidió la revocación de la prisión preventiva y propuso medidas alternativas. En tanto, la fiscalía y la querella cuestionaron una “contracautela funcional” impuesta previamente, que obligaba al Ministerio Público Fiscal a solicitar una audiencia si las condiciones de detención no coincidían con lo informado.

El tribunal revisor, integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Juan Pablo Balderrama y Bibiana Ojeda, resolvió por unanimidad confirmar la prisión preventiva por un mes y revocar la medida que imponía responsabilidades funcionales a la fiscalía. Además, ordenó al jefe de la Comisaría 30 de Andacollo informar de manera inmediata sobre las condiciones de detención del imputado.

Fundamentos del fallo

En su resolución, los magistrados señalaron que garantizar condiciones de detención acordes a las normas constitucionales es una obligación del Estado y de todos los operadores del sistema judicial, y remarcaron que la figura aplicada en primera instancia no está prevista en el Código Procesal Penal.