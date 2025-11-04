Sortearon jurados populares para 2026 y 2027 en Río Negro: cómo saber si fuiste elegido y quiénes están excluidos

El Poder Judicial de Río Negro realizó el sorteo de los potenciales jurados populares que podrán integrar tribunales durante los años 2026 y 2027. En total, fueron seleccionadas 3.600 personas de toda la provincia, quienes podrían participar en los juicios penales más graves y públicos.

El proceso, a cargo de Lotería de Río Negro y bajo supervisión del Juzgado Electoral Provincial, fue transparente y contó con la presencia de autoridades judiciales, representantes del Colegio de la Abogacía y la Defensoría del Pueblo.

Cómo fue el sorteo y cuántas personas fueron seleccionadas

En el sorteo se eligieron 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con sede en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones de Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.

Las personas sorteadas recibirán una notificación oficial a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción. Allí se les informará cómo proceder, los canales de contacto y los pasos para confirmar su disponibilidad.

Cómo saber si fuiste elegido

Cada persona sorteada recibirá una comunicación formal que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para responder. La respuesta podrá enviarse sin costo por Correo Argentino o completarse de manera digital en el sitio web oficial: jurados.jusrionegro.gov.ar.

Los datos servirán para una primera verificación de posibles incompatibilidades o impedimentos legales. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.

Quiénes están excluidos

No todas las personas sorteadas podrán ser jurados. Quedan excluidos quienes tengan condenas por delitos dolosos, los funcionarios judiciales, abogados, fiscales, defensores, auxiliares de justicia, miembros activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.

También es requisito ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Estos filtros buscan garantizar la imparcialidad y diversidad del jurado popular, pilar central del sistema penal acusatorio rionegrino.

Qué función cumplen los jurados populares

El juicio por jurados en Río Negro se aplica en los procesos penales más graves, aquellos donde el fiscal anticipa que pedirá una pena superior a doce años de prisión. En esos casos, el tribunal está compuesto por doce ciudadanos y ciudadanas que deciden sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, mientras que el juez profesional se encarga de dictar la sentencia.

Desde su implementación, el sistema de jurados populares se consolidó como una herramienta de participación ciudadana y transparencia en la Justicia.

Precaución ante estafas

El Poder Judicial recordó que ningún funcionario o funcionaria solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible. Toda comunicación oficial será canalizada únicamente a través de las Oficinas Judiciales Penales o del sitio web habilitado.