Los docentes de ATEN reclaman que les paguen el aumento salarial

El sindicato docente de Neuquén, ATEN, le reclamó al Ejecutivo el pago de la primera cuota del acuerdo salarial. Advirtió que finalizó el plazo establecido en el acta que firmaron a comienzos de mes y reclama el cumplimiento "inmediato". El reclamo surge en un contexto complejo para el Gobierno provincial, con el pedido de endeudamiento trabado en la Legislatura, y el rechazo del gremio al retorno a las clases presenciales.

En la nota enviada al Ejecutivo, ATEN indicó que el pago de la diferencia de mayo debía pagarse por planilla complementaria dentro de los primeros 15 días de junio. Hoy se cumplió oficialmente el plazo y el sindicato, ni lerdo ni perezoso, se lo recordó a Provincia.

El porcentaje que correspondía a mayo era del 10%. Las cuotas siguientes son 5% en julio, 5% en septiembre, 5% en noviembre y un 8,12% en diciembre. El acuerdo incluía un incremento sobre el valor del Fonid y la asignación no remunerativa del acuerdo anterior.

El reclamo no encuentra en el mejor momento al sindicato y el Gobierno. ATEN insiste en que sus afiliados no retornen a las escuelas donde se ordenó el regreso a la presencialidad. Lo consideran una decisión irresponsable cuando los índices de la pandemia son tan malos para la provincia. A la vez, el Gobierno no logra que avance el proyecto para tomar deuda de 12.800 millones de pesos que responderían a la necesidad de presupuesto que surgió después del acuerdo salarial con los estatales.