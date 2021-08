Los que no se vacunan en Neuquén suelen cambiar de opinión, después de un tiempo

Con Neuquén convertida en un hito nacional por ser la primera provincia que comenzó a vacunar a adolescentes, el panorama general de la campaña es más que positivo. El de la no vacunación "no es un escenario con el que estemos conviviendo" aseguró el director provincial de atención primaria de la Salud, Matías Neira. Además, contó que algunas personas que no se colocaron la dosis cuando se convocó a su grupo, cambiaron de opinión poco tiempo después.

"Yo vine a traer a un amigo, me preguntaron por mí y les respondí que no me había vacunado y que no estaba anotado, pero me dijeron que ellos me podían anotar así que acepté", le contó un hombre a una chica que conoció mientras esperaban la primera dosis. En la provincia, la consigna es registrarse, pero en el caso de que alguien no pueda hacerlo o tenga dudas sobre sus datos, se invita a que consulten en los centros de vacunación o al 0800-333-1002. La consigna es vacunar a todo el mundo, lo antes que se pueda.

Neira se refirió a que los índices de vacunación son muy altos, incluso en los grupos que se habilitaron hace poco. Por ejemplo, la vacunación a mayores de 18 sin factores de riesgo comenzó hace tres semanas y de esta edad a los 19, el 63% de los jóvenes ya tiene una dosis. Si se amplía a los 29 años, se alcanza el 72%.

A medida que avanza la edad, el índice es más alto. En el caso de los 40 a 44 años, supera el 97% y en el de los más de 60, el 95%. El subgrupo de 30 a 59 años alcanza al 94% con, al menos, una dosis y la cobertura a nivel provincial de todos los mayores de 18 es del 90%.

Con estas cifras tan altas, Neira hizo varias aclaraciones. Una es que ninguna campaña de vacunación alcanza al 100% de la población estimada. Los cálculos de la misma, aunque tengan rigor estadístico, no son exactos completamente por una cuestión lógica, como que el último censo nacional se realizó en 2010 y el del 2020 se suspendió por la pandemia.

Otra aclaración del responsable de la campaña es que algunas personas se acercan a vacunarse tiempo después de la habilitación de su grupo. "Seguimos vacunando a gente de más de 70 años, no es masivo, pero sí cotidiano", ejemplificó.

Con respecto a quienes dudan en vacunarse, Neira dijo que suelen caer en la desinformación. Hay quienes comentan a que tienen miedo de que se los involucre en una experimentación de la vacuna cuando, desde que se colocó la primera dosis en la provincia el 29 de diciembre, solo se usaron vacunas autorizadas con datos científicos, que pasaron las fases correspondientes.

También están quienes cuestionan que se coloque de forma masiva, cuando es la estrategia para lograr una protección de la comunidad, o que dudan sobre la eficacia de la primera dosis, que sí genera inmunidad mientras que la segunda es de refuerzo.

"Hay que correr la opinión personal de esto", reflexionó Neira. Hasta el parte de anoche, en la provincia se colocaron 417.685 primeras dosis y de esas personas, 137.735 ya recibieron la segunda para completar el esquema.