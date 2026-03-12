Beauty look: así se llevan el pelo y el makeup

El evento más importante de la moda argentina celebró sus 25 años y dejó algo más que colecciones: también adelantó la estética beauty que se viene. Texturas naturales en el pelo, acabados laminados y rubores intensos marcan el pulso de una temporada donde la belleza acompaña y potencia el relato de cada diseñador.

En esta edición aniversario, BAFWEEK volvió a consolidarse como una verdadera vidriera de lo que se viene. Sobre la pasarela, el pelo y el maquillaje dejaron de ser simples complementos para convertirse en parte del concepto de cada colección: construyen identidad, refuerzan ideas y dialogan con las prendas para completar el look.

Pelo: entre lo natural y lo pulido

Bajo la dirección de Juan Olivera para Estudio Olivera, el cabello tuvo un claro protagonista: la textura. En las pasarelas convivieron dos universos que marcan el espíritu de la temporada.

Por un lado, lo natural: melenas con movimiento libre, rulos definidos y texturas vivas que aportan frescura. Por el otro, acabados laminados y pulidos que suman una impronta más gráfica e incluso con guiños punk.

“En esta edición quisimos que el pelo dialogara con la prenda: texturas que acompañan, no que compitan. La sutileza es la nueva declaración de estilo”, explica Olivera.

Entre los peinados que más se vieron aparecieron las bases tipo “casquito” con volumen, colas bajas que despejan las orejas y recogidos de líneas limpias que acompañan el movimiento del look.

También ganan protagonismo las estéticas etéreas con texturas prolijas e irregularidades controladas, mientras que otras colecciones apostaron por un revival noventoso con jopos marcados y laterales bien pegados.

El glamour clásico también tuvo su lugar. Algunas propuestas reinterpretaron la elegancia de los años 20 y 30 con ondas al agua actualizadas, donde la estructura convive con mechones más sueltos. El resultado: un equilibrio entre sofisticación vintage y frescura contemporánea.

Makeup: piel luminosa y rubor protagonista

En maquillaje, el equipo liderado por Vero Mendoza apostó por una estética donde la piel natural es el punto de partida.

Las bases ligeras y traslúcidas dominaron la pasarela, logrando un efecto luminoso y fresco que deja ver la textura real de la piel.

El gran protagonista, sin embargo, fue el rubor. Lejos de quedar en segundo plano, aparece con fuerza en tonos bordó, rojos y corales que se funden con la piel y aportan profundidad al rostro.

“El maquillaje hoy funciona como un lenguaje que expresa emoción. El rubor y las texturas en los labios permiten contar historias, no solo embellecer”, explica Mendoza.

Los labios también ganaron protagonismo a través de nuevas texturas. Acabados aterciopelados y satinados desdibujan los bordes y crean mayor dimensión.

La mirada, en tanto, sumó pequeños gestos disruptivos: acentos metálicos, delineados difusos y toques de color en tonos plata, negro o rojo que aportan carácter sin romper la armonía del look.

Tips para replicar en casa

Textura controlada: para lograr melenas con movimiento y puntas trabajadas, usar productos que aporten cuerpo sin apelmazar, como espumas ligeras y sprays texturizantes.

Laminado con actitud: para conseguir el efecto laminado , aplicar crema de peinar y sellar con un spray de brillo ; combinar con puntas rotas para evitar un look demasiado rígido .

para conseguir , aplicar ; combinar con para evitar . Rubor narrativo: aplicar rubor en progresión —más intenso en el centro del pómulo y difuminado hacia las sienes — para construir profundidad emocional en el rostro .

aplicar —más intenso en y difuminado hacia — para . Labios con textura: mezclar fórmulas mate y satinadas para crear volumen visual y bordes desdibujados ; usar un pincel para fusionar tonos.

para crear ; usar para fusionar tonos. Mirada disruptiva: incorporar pequeños acentos metálicos o trazos difusos en el párpado para generar impacto sin perder naturalidad.

