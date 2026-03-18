Chile comenzó la construcción de la barrera física con Perú: muros y zanjas en la frontera, el plan de José Kast

En el desierto del norte de Chile, las zanjas construidas por el nuevo gobierno José Antonio Kast para cerrar el paso ya empezó a visualizarse en el límite internacional. El presidente presentó el llamado «Plan Escudo Fronterizo» y señaló que ya se comenzó a sentar las bases para el muro que habrá de cinco metros de alto.

Habrá un mayor despliegue militar para contener la migración irregular en la frontera con Perú y Bolivia.

Frenar la inmigración irregular, un objetivo de José Kast en Chile

El muro contempla la construcción de «barreras físicas» en cerca de 500 kilómetros en las regiones norteñas de Arica, Tarapacá y Antofagasta, en sus límites con Perú y Bolivia, según el gobierno.

Frenar la inmigración irregular fue una de las principales promesas de campaña de Kast, que asocia a los indocumentados con un incremento de la delincuencia.

En Chile, de 20 millones de habitantes, hay unos 337.000 migrantes sin papeles.

Zanja lista en tres meses en Chile

«Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano. Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado«, indicó el gobernante ultraderechista, desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, el principal paso entre Chile y Perú.

La zanja en principio tendrá una extensión de 30 kilómetros, una anchura de 3 metros y una profundidad de otros 3 metros y se prevé que esté lista en 90 días, según información oficial. «Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán», dijo.

«Lo planteamos en la campaña y hoy día podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de ciento ochenta mil personas a Chile que entraron por la ventana. Y esta es la ventana que estaba abierta. La estamos cerrando«, agregó el presidente.

AFP y AP