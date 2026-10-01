La historia del argentino que al igual que Christa Pike está hace décadas en el corredor de la muerte: su caso en Estados Unidos

Víctor Saldaño, argentino en el corredor de la muerte de Estados Unidos. Foto: Gentileza Infobae.

La ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee volvió a reavivar el debate sobre los métodos usados. La mujer condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, sobrevivió ayer a dos dosis de un fármaco letal. El caso además volvió a poner en escena la situación de Víctor Saldaño, el único argentino que se encuentra en el corredor de la muerte en Estados Unidos.

Este año un recurso judicial presentado ante la Corte Suprema pidió revisar la decisión sobre Saldaño.

El caso de Víctor Saldaño y su parecido con el de Christa Pike

El argentino está condenado por un homicidio en ocasión de robo. Fue condenado a la pena máxima en 1996. Ahora está en la Unidad Allan B. Polunsky de la prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas. En ese sitio está alojado en el denominado Corredor de la muerte.

Según determinó la Justicias norteamericana, Saldaño secuestró y mató a Paul Ray King, en 1995.

El cordobés lleva 30 años preso. “Ahorita ya no sé qué hacer, estoy desesperado, camino de un lado al otro, soy como un ratón en un cajoncito», dijo en una entrevista tiempo atrás, consignó CNN.

Su larga espera a la ejecución, lo asemeja a lo que pasa con Christa Pike, una mujer de Tennessee, que permanece también varios años en el corredor de la muerte. Ayer recibió dos inyecciones letales, pero sobrevivió.

En la presentación que se hizo a inicios de 2026, , el abogado Benjamín Wolf, pidió a la Corte Suprema de los Estados Unidos que se revise la decisión de la ejecución de Saldaño. “Demostró al menos una alegación prima facie de discapacidad intelectual», marcó en el escrito.

«Padecía esquizofrenia antes del crimen. A eso se sumó la tortura del corredor de la muerte, pero esa no es la causa de su enfermedad mental”, sostuvo el abogado en diálogo con La Nación.

Por qué fue condenado Victor Saldaño, el argentino en el corredor de la muerte

Desde la cadena televisiva norteamericana, señalaron que King, un estadounidense de 46 año que se desempeñaba como empleado de una tienda de productos electrónicos, fue interceptado por Saldaño y un amigo mexicano, Jorge Chávez¡, en las afueras de un supermercado.

Allí ambos lo secuestraron y lo llevaron en su propio auto hasta la zona de Tickey Creek, en el lago Levon, donde le robaron su dinero en efectivo y lo mataron.