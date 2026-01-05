Colombia refuerza su frontera y Brasil se prepara para recibir refugiados luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela

La intervención de Estados Unidos en Venezuela encendió las alarmas en otros países de la región. Desde Brasil dijeron que esperan un aumento de la llegada de personas del país caribeño. Por su parte, el Ejecutivo de Colombia indicó que reforzará su frontera luego de la amenaza de Donald Trump que dijo que ese territorio “está muy enfermo” y también deslizara que podría desplegarse «otra misión» norteamericana en ese punto.

Por orden del presidente Gustavo Petro, las fuerzas de seguridad colombianas aumentarán su presencia con tanques blindados y efectivos en la zona del límite internacional con Venezuela.

Qué hará Brasil luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El ministro de Defensa de Brasil José Múcio Monteiro, aseguró que la situación a lo largo de los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Brasil y Venezuela es «tranquila» y que no se han enviado refuerzos militares a Roraima, donde se encuentran estacionados aproximadamente 2.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Desde la agencia Ansa, indicaron que el ministro de Salud, Alexandre Padilha, afirmó que el gobierno está «listo» para acoger un posible aumento en el número de refugiados venezolanos y que dispone de medicamentos y suministros hospitalarios para enviar a Venezuela «si la OMS los solicita».

Colombia incrementó su despliegue militar en la frontera con Venezuela

El gobierno de Colombia anunció el sábado que prepara una declaración de «estado de emergencia económico» en la frontera con Venezuela tras los ataques de Estados Unidos en ese país y la captura de su presidente Nicolás Maduro.

La medida incluye asistencia humanitaria, como servicios médicos y de alimentación, ante una posible ola migratoria desde el país vecino. También el despliegue de 30.000 soldados en la frontera de más de 2.200 kilómetros que Colombia comparte con Venezuela.

La UE pidió que la transición en Venezuela sea con Machado

La Unión Europea (UE) afirmó el lunes que cualquier transición política en Venezuela debe incluir a los líderes opositores María Corina Machado, premio nobel de la paz, y a Edmundo González Urrutia, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump los descartó.

«Los próximos pasos tienen que ver con el diálogo hacia una transición democrática que debe incluir a Edmundo González y a María Corina Machado», dijo la portavoz de la UE, Anitta Hipper. González Urrutia vive exiliado en España y ganó las elecciones presidenciales de 2024 en el país caribeño, según la oposición.

