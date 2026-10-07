Hallaron muerta a la médica de la reina Camila y acusaron a su marido de asesinato en Norfolk

Un hecho de extrema gravedad institucional y policial sacude los cimientos de la monarquía del Reino Unido: la investigación penal abierta en el condado inglés de Norfolk, tras el violento fallecimiento de la doctora Hannah Terry, profesional de 45 años asignada a la atención asistencial directa de los integrantes sénior de la familia real británica, entre los que se destacaba de manera regular la reina Camila.

El hallazgo del cuerpo, registrado en el interior de su vivienda particular en Dersingham, a escasa distancia geográfica del palacio campestre de Sandringham, derivó en la inmediata detención y posterior procesamiento judicial de su esposo, Mark Cain, quien fue imputado formalmente por homicidio y deberá comparecer ante los tribunales penales, mientras en el Palacio de Buckingham se sigue con estricta reserva el curso de las pericias forenses.

El hallazgo en Dersingham, la imputación a Mark Cain y el vínculo de Hannah Terry con la reina Camila

El trágico suceso se descubrió durante la madrugada del pasado lunes, cuando los servicios médicos de urgencia acudieron a la residencia de la profesional tras recibir una alerta, constatando que la facultativa yacía sin vida en el domicilio sin posibilidad de reanimación cardiopulmonar.

En el mismo operativo, los oficiales de la Policía de Norfolk arrestaron preventivamente a su marido, Mark Cain, también de 45 años de edad, formalizando su acusación por asesinato tras cumplirse las primeras cuarenta y ocho horas de indagatorias preliminares, disponiendo su traslado bajo custodia ante el Tribunal de Magistrados de Norwich.

La consternación social se profundizó al revelarse las circunstancias en las que se produjo el presunto crimen, ya que Hannah Terry se encontraba en su hogar ejerciendo de anfitriona en una fiesta de pijamas infantil junto a los amigos de sus tres hijos pequeños, motivo por el cual equipos de asistencia psicológica debieron intervenir de urgencia para contener a los niños.

De acuerdo con las filtraciones forenses difundidas por la cadena pública BBC, los exámenes preliminares detectaron un severo traumatismo contundente en el lado derecho de la cabeza, sumado a lesiones traumáticas en el área cervical compatibles con signos de compresión forzada, elementos que sustentan la acusación fiscal sobre un ataque deliberado.

El rol médico en Sandringham y el hermetismo en torno a la reina Camila y la corona

La trayectoria de Hannah Terry estaba estrechamente ligada al bienestar sanitario de la corte británica a través de su labor en el Grimston Medical Centre, establecimiento ubicado en las inmediaciones de King’s Lynn que debió cerrar temporalmente sus puertas ante el impacto emocional de la plantilla médica.

Dada la proximidad estratégica del consultorio con la finca de Sandringham, donde los reyes Carlos III y Camila residen habitualmente durante las festividades navideñas y las vacaciones de invierno, la doctora era la médica de cabecera designada para atender consultas cotidianas y urgencias de los miembros jerárquicos de la Casa de Windsor.

Pese a que desde los canales protocolares del Palacio de Buckingham se optó por no emitir comunicados públicos, para respetar el duelo de los familiares y no interferir en la pesquisa judicial, allegados a la corte confirmaron que los monarcas fueron informados de inmediato sobre lo acontecido.

En ese contexto, la reciente aparición pública del rey Carlos III luciendo corbata negra durante una misa reservada en la iglesia de St. James fue leída por los cronistas británicos como un gesto silencioso de luto institucional, en una semana donde la tranquilidad de la aristocracia rural quedó quebrada por un episodio de violencia intrafamiliar.