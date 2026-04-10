Delegación iraní llegó a Pakistán para negociar con Estados Unidos en medio de tensiones por las condiciones previas

La delegación de Irán para las conversaciones de paz con Estados Unidos arribó a Islamabad, en un nuevo intento por encauzar el diálogo diplomático en medio del conflicto en Medio Oriente.

El grupo está encabezado por Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, y su llegada fue reportada inicialmente por agencias oficiales como Fars y Tasnim, y luego confirmada por el Gobierno de Pakistán.

La presencia de la delegación se da tras varios días de incertidumbre sobre la participación de Teherán en las negociaciones, debido a desacuerdos con Washington respecto a los términos iniciales del diálogo y la inclusión de Líbano en el eventual alto el fuego.

Según informaron medios iraníes, el arribo a Islamabad no implica el inicio inmediato de las conversaciones. Desde Teherán advirtieron que las negociaciones comenzarán únicamente cuando “la otra parte acepte las precondiciones” establecidas.

Entre los integrantes de la delegación se encuentran el canciller Abás Araqchi, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Ahmadian, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati.

Por parte de Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance también viajó a Islamabad para encabezar la delegación norteamericana.

Antes de su llegada, Qalibaf había señalado que Washington aún no cumplió con dos condiciones clave para avanzar en el diálogo: el cese de hostilidades en Líbano y la liberación de activos iraníes congelados.

El escenario sigue siendo frágil, con avances diplomáticos condicionados a acuerdos previos que, por ahora, mantienen en suspenso el inicio formal de las negociaciones.