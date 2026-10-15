El príncipe Harry y su esposa Meghan hicieron su primera aparición pública en su regreso a Reino Unido: así fue el momento

El príncipe Harry y su esposa Meghan aparecieron juntos este jueves frente a niños que los aclamaban en su primera aparición pública desde que regresaron a Reino Unido, mientras la pareja busca reconstruir su imagen después de haberse alejado de sus deberes reales hace seis años.

La pareja llegó al Community Recording Studio, en la ciudad de Nottingham, en el centro de Inglaterra, que utiliza la música, las artes escénicas y programas deportivos para ayudar a los jóvenes a ganar confianza y desarrollar habilidades prácticas.

Así fue la reaparición del príncipe Harry y su esposa Meghan

La multitud vitoreó cuando la pareja salió de su coche, antes de que una mujer gritara: «¡Te queremos, duquesa Meghan, te queremos!».

Harry y Meghan, que lucía un largo abrigo color burdeos, se detuvieron para tomarse selfies, dar abrazos y estrechar la mano de los fans, muchos de ellos niños pequeños. Dedicaron unos minutos a conversar con el público y los niños.

Esta visita fue la primera de las tres que realizarán en Nottingham, donde hicieron su primera aparición conjunta en 2017 tras anunciar su compromiso .

Los eventos del día se presentan con un toque de realeza, incluyendo un anuncio que destaca los títulos de Harry y Meghan como duques de Sussex y un grupo de medios de comunicación previamente organizado que documenta sus movimientos. Archewell, la iniciativa filantrópica que solía acaparar la atención cuando vivían en Estados Unidos, apenas se menciona.

Pero el rey Carlos III, padre de Harry, ha dejado claro que la pareja sigue siendo miembro no activo de la familia real, una condición que aceptaron cuando abandonaron sus deberes reales y se mudaron a California.

En una carta enviada en nombre del rey a altos funcionarios del gobierno poco después de que Harry y Meghan regresaran al Reino Unido en septiembre, el palacio recalcó que la pareja continuaría absteniéndose de usar sus tratamientos reales y que cualquier labor benéfica que emprendieran se llevaría a cabo como ciudadanos privados.

La decisión de enviar la carta y, lo que es más importante, de hacerla llegar a los medios de comunicación, demostró la preocupación de algunos funcionarios del palacio de que la fama de Harry y Meghan pudiera permitirles convertirse en una especie de corte real paralela, compitiendo con el Príncipe y la Princesa de Gales y otros miembros de la realeza en activo por la cobertura de prensa y el apoyo público.

Foto: AP.

La pareja ha vuelto a trabajar con socios habituales

Tras visitar el estudio de grabación comunitario, la pareja tenía previsto ir a Himmah, el banco de alimentos más grande del centro de Inglaterra, y a Epic Partners, que ofrece programas deportivos, educativos y de mentoría para jóvenes desfavorecidos.

Harry lleva más de una década colaborando con Community Recording Studio y Epic Partners, y Meghan trabajó con Himmah en “Together: Our Community Cookbook”, publicado en 2018.

Si bien la pareja continuó apoyando a organizaciones benéficas en el Reino Unido después de abandonar Gran Bretaña, su atención estaba puesta en otros lugares.

Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California hace más de seis años, alegando que querían ganarse la vida por sí mismos. Posteriormente, firmaron lucrativos contratos con Netflix y Spotify.

Las relaciones con el resto de la familia real se deterioraron rápidamente cuando la pareja afirmó que el personal del palacio había sido insensible a la salud mental de Meghan y acusó a otros miembros de la familia de racismo y manipulación mediática.