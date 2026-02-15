Estados Unidos incautó un buque petrolero de la flota iraní en el Oceano Índico: «Intentó desafiar la cuarentena»

Fuerzas militares de Estados Unidos llevaron este domingo una operación y abordaje del buque petrolero Veronica III en aguas del Océano Índico, informó el Departamento de Guerra.

Las autoridades describieron que fue una persecución oceánica que comenzó en el Mar Caribe. Forma parte del bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump.

Informe del Departamento de Guerra de Estados Unidos sobre el buque incautado

“Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y abordaje del Veronica III sin incidentes en el área de responsabilidad de INDOPACOM“, anunció el Departamento de Guerra en la red social X.

En una de las imágenesque se compartieron se vio el momento en que soldados estadounidenses se subían a un helicóptero para iniciar la misión.

Según dijo el Pentágono, «el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente (estadounidense Donald) Trump, con la esperanza de escabullirse».

«Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacer algo así. Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, mar o aire, te encontraremos y haremos justicia», añade el escrito.

Según The New York Times, el Veronica III es uno de los 16 tanqueros sancionados que buscó eludir el bloqueo. Además, habría asumido el nombre de ‘DS Vector’ y falseado sus coordenadas para fingir que estaba cerca de la costa de Nigeria.

La embarcación estuvo vinculada antes a redes de transporte de crudo iraní y venezolano, según registros marítimos,