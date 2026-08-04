Máximo Kirchner asumirá un rol electoral clave y buscará consolidar el perfil nacional del kirchnerismo

Máximo Kirchner inició una estrategia de proyección orientada a posicionarse como el principal referente territorial del kirchnerismo. Esta decisión responde a una reestructuración interna gatillada por la detención de Cristina Kirchner en San José 1111.

El propósito principal del político consta de una salida de la conducción del PJ Bonaerense y el marcado distanciamiento con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Ante las limitaciones físicas e institucionales de la exvicepresidenta para participar en la discusión cotidiana, el legislador asumió la tarea de ejercer la representación política de ese espacio en el territorio federal.

Durante las últimas semanas, Máximo Kirchner intensificó su presencia en distintas provincias con visitas a Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. El punto culminante de esta gira tuvo lugar en La Rioja, donde encabezó tres actos consecutivos y tuvo un lugar central en la cumbre de unidad organizada por el gobernador Ricardo Quintela.

Las piezas del plan de Máximo Kirchner para liderar el debate en el peronismo

La ausencia de Kicillof en el encuentro riojano le otorgó mayor visibilidad al referente camporista. En ese marco, aprovechó para marcar diferencias respecto de la estrategia política y económica del oficialismo provincial y para fijar las condiciones del debate interno dentro del peronismo.

Su despliegue ya no se limita al liderazgo de La Cámpora, sino que busca unificar bajo su figura a la corriente que responde directamente a la conducción cristinista.

El eje central de las intervenciones de Kirchner pasa por definir un programa político intransigente en materia económica, con especial énfasis en el endeudamiento externo. Recientemente, presentó un proyecto de ley para que cualquier acuerdo o renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deba contar con la aprobación previa del Congreso Nacional.

Máximo Kirchner

La estrategia federal de Máximo Kirchner para reordenar el peronismo

Con miras a la segunda mitad del año, Kirchner prevé continuar con sus viajes por el país para afianzar este armado político nacional. La estrategia apunta a mantener activa la impronta cristinista en el debate público y consolidar un núcleo duro capaz de disputar la conducción del peronismo de cara a los próximos compromisos electorales.

Asimismo, la estrategia nacional del espacio sitúa la situación judicial de Cristina Kirchner como un punto central de la plataforma política. Desde su perspectiva, la inhabilitación de la ex mandataria condiciona la legitimidad de cualquier alternativa electoral, postura que marca una clara brecha con otros sectores del peronismo que prefieren priorizar la agenda de gestión o la renovación de liderazgos.

Aunque aún no formalizó una postulación específica, la construcción de este perfil federal busca ubicarlo en la línea de largada para las próximas elecciones legislativas y ejecutivas. La meta del espacio es garantizar que el apellido Kirchner conserve un peso decisivo en la mesa de negociaciones al momento de definir las candidaturas.

Para sostener este esquema de despliegue territorial, la estructura de La Cámpora funciona como el principal soporte logístico y político. Dirigentes como Pablo «Tato» Giles, Lucía Cámpora y Eduardo «Wado» de Pedro acompañan las giras provinciales junto a referentes locales, tejiendo alianzas con intendentes y legisladores del interior.

Esta renovada presencia en las provincias responde también a la necesidad de contener la fuga de dirigentes hacia otras vertientes del peronismo en medio de la reconfiguración del mapa político opositor. La intención es establecer límites claros al pragmatismo de los sectores que han mostrado predisposición a negociar con el Gobierno nacional en el Parlamento.

Con información de Infobae