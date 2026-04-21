Japón autoriza la exportación de armamento letal en un giro histórico de su política de seguridad

El Gobierno de Japón, liderado por la primera ministra Sanae Takaichi, aprobó este martes una reforma a su normativa de exportación de defensa que permite, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la venta de armamento letal a naciones aliadas.

La medida habilita el suministro de misiles y buques de guerra a los 17 países con los que Tokio mantiene tratados de cooperación, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Filipinas. Este cambio desmantela las restricciones legales que durante décadas limitaron la industria militar nipona a equipos de transporte, rescate y desminado.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, justificó la decisión como una necesidad estratégica para fortalecer la base industrial de defensa nacional. Empresas como Mitsubishi Heavy Industries podrán ahora competir en el mercado global, permitiendo economías de escala que reduzcan los costos de producción interna.

En un escenario de alta demanda por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, Japón se proyecta como un proveedor tecnológico clave para aliados que buscan diversificar sus suministros militares ante la saturación de la industria estadounidense.

Tensiones regionales: El rechazo de China y el interés de Filipinas

La reforma ha profundizado las fricciones diplomáticas en Asia. China manifestó una «seria preocupación» y vinculó el anuncio con un incremento del militarismo regional, señalando que el aumento del gasto de defensa japonés al 2% del PIB altera el equilibrio de poder en el estrecho de Taiwán.

Por el contrario, el gobierno de Filipinas recibió la noticia con optimismo, iniciando gestiones para la adquisición de buques de guerra japoneses destinados a fortalecer su capacidad de disuasión en las zonas en disputa del Mar del Sur de China.

La nueva normativa contempla una cláusula de flexibilidad para exportar armamento a naciones en conflicto bajo «circunstancias especiales». Este marco legal también facilita el desarrollo del caza de sexta generación que Japón construye junto a Reino Unido e Italia, con miras a su despliegue en 2030. Para la administración Takaichi, el entorno de seguridad actual exige que Japón abandone su rol pasivo y se convierta en un actor central de la defensa colectiva de sus socios estratégicos.

Resistencia interna y nueva alianza parlamentaria

A pesar del avance legislativo, la medida enfrenta el rechazo del 67% de la población japonesa, según un sondeo del diario Asahi. El arraigo del sentimiento pacifista en la sociedad civil sigue siendo el principal obstáculo para la normalización militar del país. El cambio fue posible tras la ruptura del oficialismo con el partido Komeito y la formación de una nueva alianza entre el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación (Ishin), sectores que promueven una postura más asertiva en seguridad exterior.

Con esta decisión, Japón termina con décadas de introspección militar y redefine su rol en el Pacífico. La capacidad de exportar equipo ofensivo no solo busca revitalizar su economía industrial, sino también consolidar una barrera estratégica frente a la expansión de Beijing, posicionando a Tokio como un pilar activo de la seguridad internacional en un contexto de crecientes amenazas globales.