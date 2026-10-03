Paraguay: una fuerte granizada causó daños en techos y vehículos en Asunción

Una fuerte granizada provocó daños en techos y vehículos en Asunción y varias ciudades del Departamento Central, en Paraguay, durante la tarde y noche de este sábado 3 de octubre. El fenómeno generó preocupación entre los vecinos y fue registrado por cientos de usuarios en redes sociales.

Los granizos alcanzaron un tamaño considerable y provocaron roturas en techos y parabrisas de distintos vehículos. Vecinos de la capital y de varias localidades del interior compartieron imágenes y videos del fenómeno y de los daños ocasionados.

La tormenta también provocó cortes del servicio de energía eléctrica en distintos barrios. Algunas viviendas resultaron afectadas y varias actividades tuvieron que ser suspendidas debido a las condiciones meteorológicas.

Continúa la alerta por tormentas

Las tormentas continuaron durante la noche de este sábado tanto en Asunción como en distintas zonas del interior de Paraguay.

Según la información difundida, se mantenía una alerta por posibles tormentas para esta noche y durante el domingo, con alcance sobre la región Oriental y parte del Chaco, especialmente el departamento de Presidente Hayes.

La intensa caída de granizo generó sorpresa entre los habitantes de Asunción, donde este tipo de fenómeno de gran magnitud no se registraba desde hacía tiempo, según los reportes difundidos durante el temporal.