El presidente Javier Milei concientizará sobre el avance del antisemitismo tanto en la Argentina como a nivel internacional (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei será el orador principal de la primera cena anual organizada por el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), que tendrá lugar este jueves en el salón Madero Tango de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria reunirá a unos 300 invitados pertenecientes a distintos ámbitos de la vida pública y social del país.

El evento tiene como ejes centrales concientizar sobre el avance del antisemitismo tanto en la Argentina como a nivel internacional e impulsar un compromiso colectivo frente a las expresiones de odio y discriminación. La entidad, presidida por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, busca visibilizar una problemática que consideran trasciende a una sola comunidad.

Según informó el medio Infobae, la gala contará con la conducción de la periodista Cristina Pérez e incluirá una conversación entre el activista saudí-egipcio Loay Alshareef y el periodista Alejo Schapire. Además, durante la velada se proyectarán testimonios sobre hechos ocurridos en el país y se entregará el Premio FACA a un joven argentino por su labor en el activismo.

Al fundamentar la iniciativa, Ajmechet advirtió que el antisemitismo no representa un problema exclusivo de los judíos, sino una amenaza directa para los valores democráticos y la convivencia de todos los argentinos. En ese sentido, remarcó la necesidad de garantizar que ningún niño o familia sienta temor de expresar su identidad en escuelas o espacios públicos.

La preocupación por el aumento de denuncias y el respaldo institucional

La realización de esta primera cena surge en un escenario de creciente alerta por el incremento de las manifestaciones antisemitas en las sociedades occidentales. Desde el Foro señalaron su preocupación por la proliferación de discursos de odio en las redes sociales y por distintas situaciones de discriminación que afectan la vida cotidiana.

El diagnóstico de la entidad se apoya en los datos del último Informe Anual sobre el Antisemitismo en la Argentina, elaborado por la DAIA. Según ese relevamiento, durante 2025 se registraron 713 casos de índole antisemita en el territorio nacional, lo que equivale a un promedio de casi dos episodios por día.

Esa cifra representó un incremento del 3,78% en comparación con las denuncias contabilizadas a lo largo de 2024. Para los organizadores del encuentro, estos números confirman la urgencia de articular respuestas desde el Estado, la sociedad civil y los sectores privados para frenar la escalada de intolerancia.

“Cuando una persona es discriminada por su identidad o sus creencias, lo que está en juego son los valores de nuestra democracia. Por eso es tan importante que esta lucha deje de ser una preocupación de los judíos y se convierta en una causa de toda la sociedad”, sostuvo Ajmechet en la previa del encuentro.

La diputada nacional Sabrina Ajmechet (Foto: archivo)

El Foro Argentino contra el Antisemitismo cuenta actualmente con más de 100 integrantes provenientes del periodismo, la academia, la cultura, las artes y la política. Desde su creación, la organización ha desarrollado campañas de sensibilización en la vía pública, actividades educativas e intervenciones en escenarios deportivos y plataformas digitales.

El respaldo institucional al evento se reflejará en una amplia asistencia de representantes de los tres poderes del Estado, el sector empresarial y las principales entidades comunitarias. La convocatoria busca consolidar un espacio transversal de diálogo y acción sostenida en el tiempo.

Entre las autoridades y personalidades que confirmaron su presencia se encuentran:

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

El jefe de Gabinete, Diego Santilli

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

La senadora Patricia Bullrich

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques

El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti

Los senadores Luis Juez y Juan Manzur

Los diputados Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Luis Petri y Lilia Lemoine

Los funcionarios porteños Gabriel Sánchez Zinny, Hernán Lombardi y Waldo Wolff, entreo otros

Dirigentes comunitarios como Osvaldo Armoza (AMIA), Mauro Berenstein (DAIA)

La embajadora de Israel, Ahuva Spiele

Empresarios como Horacio Marín, Rubén Cherñajovsky, Mario Montoto, Fabiana Mindlin y Pierpaolo Barbieri

Periodistas como Eduardo Feinmann, Alfredo Leuco, Carolina Amoroso y Roberto Moldavsky.

Un videojuego para concientizar a los adolescentes

Como parte de las acciones concretas que se anunciarán durante la noche, el Foro presentará un proyecto de videojuego educativo diseñado específicamente para abordar el combate contra los ataques de odio y la discriminación. La herramienta está pensada para captar la atención del público adolescente a través de un formato cercano a sus hábitos digitales.

De acuerdo con lo informado por la organización, el desarrollo del videojuego finalizará durante 2027 y tendrá como premisa central cuestionar estereotipos y prejuicios vigentes. A través de distintas dinámicas interactivas, la iniciativa apuesta a fomentar la empatía y la reflexión crítica entre los jóvenes frente a las conductas discriminatorias.