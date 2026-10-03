Cipolletti celebró su 123° aniversario con un claro mensaje: «Con los pies en el presente y los ojos en el futuro»

El intendente y el gobernador fueron los oradores en el acto central por un nuevo aniversario de la ciudad. Foto: Franco Urchipía.

Este mediodía se realizó el acto protocolar por el 123° aniversario de Cipolletti. El Parque Rosauer fue sede de un nuevo festejo de la ciudad, donde se hicieron presentes el intendente Rodrigo Buteler, el gobernador Alberto Weretilneck, legisladores, concejales y vecinos que llenaron la plaza.

En el inicio y antes del momento de los discursos, se desarrolló la ofrenda floral al monumento del ingeniero Cesar Cipolletti. Buteler, Weretilneck y Karina Álvarez, presidenta del Concejo Deliberante se acercaron al lugar, ubicado a metros del parque.

La ofrenda floral dio comienzo al acto protocolar. Foto: Franco Urchipía.

Luego, el jefe comunal tomó la palabra y comenzó remarcando la importancia del pasado y de la historia en el presente de la ciudad: «Nos toca cuidar ese legado, no perdemos de vista nuestros orígenes. Para tomar buenas decisiones tenemos que tener muy presente de donde venimos. Las generaciones que vienen deben saber nuestro pasado».

Y enumeró los proyectos que tendrán importantes avances en las próximas semanas, como la refacción integral del fortín Primera División: «Vamos a transformar este lugar en un museo hermoso».

También destacó las restauraciones que se harán en Casa Peuser y en la casa del doctor Julio Dante Salto, que serán «espacios de la cultura» . Y enfatizó la relevancia que tendrá la estación de tren con la futura llegada del Tren del Valle: «Va a volver a tener el protagonismo que tuvo en la época del nacimiento de la ciudad».

Cipolletti y uno de los «mejores presentes» en la historia de la ciudad

Posteriormente, Buteler destacó los avances a gran escala que tiene la ciudad en la actualidad: «Cipolletti tiene un crecimiento muy exacerbado. Una ciudad promedio en Argentina crece el 2% anual y nosotros crecemos más del 3%.»

El intendente hizo hincapié en la importancia de la identidad para proyectar un mejor presente. Foto: Franco Urchipía.

Y describió la situación actual de la localidad: «Tenemos uno de los mejores presentes que está acorde a este momento de crecimiento. Hay muchísimas personas del país que eligen a Cipolletti como una ciudad para radicarse«

También repasó la importancia que le da a los trabajos en diferentes puntos de la ciudad: «Tenemos el plan de obra pública más importante de la historia de la municipalidad. Estamos invirtiendo en infraestructura para poder tener una ciudad con calidad de vida» Y contó los proyectos actuales que se realizan en conjunto con la provincia de Río Negro: 700 cuadras de asfalto, la primera pista de atletismo de la historia de la ciudad, cordón cuneta, el 100$ de iluminación LED en la ciudad.

La importancia del trabajo en conjunto en miras al futuro

En el cierre de su intervención, el intendente le habló a los ciudadanos sobre el trabajo en conjunto que se debe hacer en mira hacia un mejor futuro: «Tenemos la capacidad de resolver los problemas del presente entre todos. Hoy tenemos la claridad de entender que queremos crecer de una manera sustentable».

Y reveló cuál es la meta a lograr en su gestión: «El gran desafío que tenemos es cómo resolvemos el crecimiento en los próximos 50 años«.

Además, destacó los valores de los cipoleños: «Una de las principales cosas que nos diferencian es la convivencia. Acá no nos insultamos, acá trabajamos todos juntos. Tenemos que tirar para adelante para tener la ciudad más linda, mas ordenada y mas prolija. Cipolletti es la envidia de muchísimas más ciudades de toda la región y el país».

Cientos de vecinos participaron del acto por el aniversario de la ciudad. Foto: Franco Urchipía.

En diálogo con RIO NEGRO, el mandatario le envió un mensaje a cada uno de los cipoleños: «Hay futuro, hay desarrollo económico. No dejemos de mantener nuestro espíritu de solidaridad, de la empatía. Hay mucho por hacer todavía»

Y dejó claro los oportunidades que existen en la ciudad para las personas de la región: «Somos una ciudad de inmigración. Le abrimos las puertas a todos, a aquellos que quieran invertir, que quieran radicarse, respetando las reglas claras que hay en la ciudad».

Los avances de cada generación y la importancia de una «ciudad eficiente»

Tras el discurso de Buteler, el gobernador Alberto Weretilneck tomó la batuta y repasó los desafíos que debieron afrontar las distintas generaciones de cipoleños, desde las primeras obras realizadas en la ciudad, el Cipolletazo, la inseguridad, entre otros.

Mas adelante, el mandatario provincial sostuvo que la transformación económica que atraviesa la región abre nuevos desafíos que exigen respuestas rápidas. Indicó que el trabajo inmobiliario, los tres parques industriales y las nuevas inversiones que llegan a la ciudad muestran el buen papel que está desarrollando Cipolletti.

Además, remarcó las importantes modificaciones que se viven en la actualidad: «Estamos viviendo un cambio de enorme transformación y un cambio que va a poner a toda la zona en una dimensión mucho más compleja y muchas oportunidades».

Luego, brindó su punto de vista sobre el desarrollo de la localidad: «El desafío que tenemos como gobernantes y ciudadanos es ver cómo tenemos la virtud e inteligencia de encontrar respuesta y de proyectar el Cipolletti que viene. El diálogo es vital para planificar el futuro»

Y aclaró cuál es la clave para un mejor crecimiento: «Tenemos que ser una ciudad eficiente, que se mueva rápido y que el costo de transporte sea el mejor posible».

Para cerrar, alentó a todos los presentes a participar para poder vencer las dificultades: «En algún momento de la historia se escribirá que en esta década tuvimos la virtud de generar los consensos para proyectar el Cipolletti que queremos. Trabajemos todos juntos para encontrar las respuestas y las propuestas para los desafíos que esta década nos plantea. Si no hay consenso, es imposible afrontar el desafío que tenemos»

Tras su discurso, Weretilneck hizo entrega al intendente de un aporte de 100 millones de pesos destinado a la segunda etapa de la red de agua potable de la ciudad.

La provincia de Río Negro dio su «regalo» a la localidad. Foto: Franco Urchípia.

El reconocimiento a los vecinos y el cierre del festejo

Luego de la palabra de los mandatarios, se realizó un reconocimiento a instituciones sociales, deportivas y culturales de la ciudad, y a personalidades distinguidas de la ciudad, que colaboraron en el crecimiento de la misma. Para el cierre del acto, se efectuó el clásico corte de la torta de cumpleaños donde todos los presentes se acercaron a ser partícipes del emotivo momento.